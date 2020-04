Triển khai xây dựng Đề án ''thành phố thông minh'' Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 29/4, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã có buổi làm việc với TP Bảo Lộc để triển khai xây dựng Đề án ''Xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030'' của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua các nội dung quan trọng tại Thông báo số 1127 ngày 7/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương xây dựng TP Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh; Văn bản số 2029 ngày 8/4 của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương xây dựng Đề án “Xây dựng TP Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030”. Theo đó, mục tiêu xây Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, nâng cao năng lực cạnh trạnh. Đến năm 2025, TP Bảo Lộc cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại.

Theo đó, nhiều nội dung quan trọng về tầm nhìn chiến lược đã được đưa ra bàn thảo, xem xét phục vụ cho việc triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh” như: Xây dựng nền tảng điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm của thành phố là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng quy chế, chính sách. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử quản lý các lĩnh vực đô thị, giao thông, du lịch, y tế, giáo dục và an toàn thực phẩm… thông qua ứng dụng công nghệ ICT nhằm nâng chất lượng cuộc sống và giải quyết kịp thời các vấn đề được người dân quan tâm. Quản lý đô thị tinh gọn thông qua các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; các dịch vụ chủ yếu của đô thị được số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; tăng cường sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương. Bảo vệ môi trường hiệu quả thông qua việc xây dựng các hệ thống giám sát, cảnh báo trực tuyến về môi trường (nước, không khí, tiếng ồn, đất, chất thải...); các hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu môi trường phục vụ nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, ứng phó khẩn cấp và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng hạ tầng thông tin số, khuyến khích cung cấp dữ liệu mở để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong nền kinh tế số. Xử lý dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện đảm bảo cho mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng trên cơ sở hạ tầng thông tin số. Tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện tham gia ý kiến vào các vấn đề quan trọng của thành phố, thông qua các kênh giao tiếp số trên thiết bị di động. Tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm…

Trung tâm TP Bảo Lộc nhìn từ trên cao

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đề nghị UBND TP Bảo Lộc tổng hợp các nội dung liên quan và lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án “Xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đề án được xây dựng dựa trên 8 lĩnh vực chính, gồm: Chính quyền điện tử, quy hoạch và phát triển đô thị, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường và giao thông. Thời gian dự kiến hoàn thành Đề án từ ngày 1/6 đến 21/6/2020 và trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, công bố Đề án này vào ngày 30/6/2020.

Sau khi công bố Đề án “Xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030”, TP Bảo Lộc phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện theo lộ trình 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 2020 – 2021, 2022 – 2025 và giai đoạn sau năm 2025. Theo đó, các giai đoạn sẽ được triển khai thực hiện tương ứng với các nhiệm vụ, mục tiêu, lĩnh vực và nguồn vốn cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, địa phương và điều kiện đặc thù của TP Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC