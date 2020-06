ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN DI LINH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Di Linh, có vẻ ngoài thật trẻ trung, nụ cười tươi tắn, đôi mắt rạng rỡ và cách nói chuyện nhẹ nhàng..., khác hẳn so với hình dung của người chưa gặp về cấp bậc và công việc mà chị đang đảm nhận.

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm nữ Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Di Linh Hồng Trâm bắt đầu vào ngành Công an từ năm 1998 và chuyển công tác sang CSGT từ năm 2007, được kết nạp Đảng trong trường đại học. Hiện nay, ngoài chức vụ chuyên môn, chị còn là Bí thư Chi bộ Đội CSGT và kiêm công tác Hội Phụ nữ của Công an huyện Di Linh, là một trong những cá nhân tiêu biểu của huyện Di Linh. Hồng Trâm cười “nhiệt tình thôi”! Công tác phụ nữ trong ngành Công an không được phong phú như hội phụ nữ của các ngành nghề khác, nhưng chị em cũng động viên nhau cố gắng sắp xếp công việc tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, dân vận, văn nghệ... với lòng nhiệt tình là chính. Hồng Trâm bắt đầu vào ngành Công an từ năm 1998 và chuyển công tác sang CSGT từ năm 2007, được kết nạp Đảng trong trường đại học. Hiện nay, ngoài chức vụ chuyên môn, chị còn là Bí thư Chi bộ Đội CSGT và kiêm công tác Hội Phụ nữ của Công an huyện Di Linh, là một trong những cá nhân tiêu biểu của huyện Di Linh. Hồng Trâm cười “nhiệt tình thôi”! Công tác phụ nữ trong ngành Công an không được phong phú như hội phụ nữ của các ngành nghề khác, nhưng chị em cũng động viên nhau cố gắng sắp xếp công việc tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, dân vận, văn nghệ... với lòng nhiệt tình là chính.

Ngành Công an có đặc thù nữ ít, nên chị em tham gia các phong trào là nỗ lực đáng quý vì vẫn phải đảm bảo công tác chuyên môn. Chẳng hạn, tại Công an huyện Di Linh hầu như mỗi phòng chỉ có 1 nữ. Riêng Phòng CSGT có 3 nữ tham gia đảm nhận các nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, xử lý hành chính, tiếp dân, kiểm tra - đăng ký phương tiện, xử lý tai nạn giao thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật về giao thông đường bộ...

Hồng Trâm kể, thời tuổi trẻ “làm việc không biết mệt là gì”! Chỉ những lúc đi làm tới 12 giờ đêm, nghĩa là 1 giờ sáng mới về đến nhà, thì có chút cảm giác sợ vì phải đi một mình. Quân số ít, nên một người làm nhiều lĩnh vực. Nghĩ lại thì, hồi đó thực sự đi làm vì nhiệt huyết, bất kể là đêm hôm, hay con nhỏ, đều chỉ nghĩ vì công việc mà làm thôi...

Hồng Trâm nhớ lần đi tuyên truyền giao thông bằng hình thức sân khấu hóa vào ban đêm ở xã, dù đang có bầu gần 5 tháng, nhưng vẫn mặc quân phục dẫn chương trình “khí thế”... Rồi, có lần dù còn đang trong thời gian cho con bú mà vẫn đi hội diễn văn nghệ và ở lại đêm...

Ông xã là đồng nghiệp, hiểu và thông cảm cho vợ nhiều, nên khó khăn rồi cũng vượt qua... Ông xã Hồng Trâm cũng công tác ở Công an huyện Di Linh. Công việc của cả hai vợ chồng đều không theo thời gian cố định, nên khá vất vả trong việc chăm lo gia đình. Dù vậy, Hồng Trâm cho biết: Vợ chồng cũng hỗ trợ nhau được, kẹt lắm thì nhờ ông bà giúp! Vì là công tác độc lập, các công việc như tuần tra, đi cơ sở, trực đêm... đều phải tham gia. Nhưng, là đặc thù của ngành và làm công việc được đào tạo bài bản nên cứ cố gắng thôi. Nay con cái đã lớn hơn, đỡ nhiều rồi! Còn công việc được giao thì cứ cố gắng hết mình!

Công an huyện Di Linh có khoảng 20 cán bộ nữ, chiếm hơn 10% quân số toàn cơ quan. Tính chất công việc được chị Hồng Trâm đánh giá không quá khó, còn các hoạt động phong trào thì vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của đơn vị mà cố gắng. Ngay trong đợt thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm trước, Hồng Trâm còn tham gia giải bóng chuyền. Thế là mang cả “tài liệu” ra sân đấu! Lúc chờ đến lượt đội mình thi thì giở bài ra học, tối cũng “ôm” bài chứ không đi chơi được như chị em khác. Vì lo lắng, sau đợt thi Bí thư chi bộ, Hồng Trâm sụt 4 kg... “Lúc đó, chưa biết kết quả thế nào, nhưng cứ nghĩ cố gắng hết sức mình thôi”.

Ngành Công an, nhất là CSGT thường tiếp xúc với dân. Việc tuyên truyền cũng là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng do chỉ là kiêm nhiệm chứ không phải chuyên nghiệp, nên có chút đơn điệu. Tuy nhiên, Công an Di Linh cũng sử dụng nhiều hình thức và kết hợp cùng nhà trường, giáo xứ, chính quyền,... với mong muốn “mưa dầm thấm lâu”, người dân - nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ ý thức được. Công an Di Linh cũng là đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền khá nổi bật của tỉnh theo hình thức sân khấu hóa một thời, diễn khắp các xã...

Sắp tới, định hướng tuyên truyền của Công an Di Linh cũng được yêu cầu đổi mới hơn nữa để tăng tính hiệu quả và để thực sự góp phần “giảm và kiềm chế tai nạn giao thông một cách bền vững” trên địa bàn. Việc tuyên truyền là để người dân nâng cao ý thức, tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Cũng mong người dân hiểu công việc của lực lượng CSGT, thường xuyên làm việc trong mọi điều kiện bất kể thời tiết, hay môi trường khói bụi, tiếng ồn độc hại từ các phương tiện giao thông...

Nỗ lực, nhiệt huyết cùng ý thức của người Chiến sĩ Công an Nhân dân Nguyễn Hồng Trâm và đồng đội được cấp trên ghi nhận. Đội CSGT Công an huyện Di Linh nhiều năm đều được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Chi bộ “trong sạch vững mạnh”... Về phần mình, Hồng Trâm được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ01/2002/NQLT ngày 8/5/2002 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Giải Nhất Cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi cấp huyện... Khi chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ về công việc và vai trò của Hồng Trâm trong ngành Công an, chị vẫn chỉ cười: “Cũng bình thường chứ có gì đâu!”.

NHẬT QUÂN