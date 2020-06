Hơn 400 học sinh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc tham gia tập huấn Kỹ năng PCCC & CNCH

(LĐ online) - Sáng 26/6, tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Bảo Lộc đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH cho hơn 400 học sinh trong Nhà trường.

Học sinh THPT Chuyên Bảo Lộc thực hành kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa mini

Tại buổi tập huấn, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Bảo Lộc đã phổ biến những kiến thức cơ bản, quan trọng về công tác ứng phó với các sự cố hỏa hoạn cho đông đảo các em học sinh, như: Kỹ năng năng báo cháy, thoát hiểm, cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy; kỹ năng sơ cứu tại chỗ cho người cho người gặp nạn khi xảy ra sự cố cháy; kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC tại gia đình và trường học để dập lửa khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Đặc biệt, tại buổi tập huấn, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Bảo Lộc đã trực tiếp hướng cho các em học sinh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc thực hành trải nghiệm các hoạt động trang bị kỹ năng thoát hiểm bằng tình huống giả định xảy ra sự cố cháy trong phòng học do chập điện. Ở nội dung này, các em học sinh được trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm và cứu người gặp nạn bằng tay không, với các tư thế như cúi thấp, bò sát… để hạn chế ngạt khói khi thoát hiểm; kỹ năng cõng, bế và kéo người gặp nạn ra khỏi đám cháy; kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa khi xảy ra sự cố cháy… Cùng với đó, tại buổi tập huấn, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Bảo Lộc còn hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong việc phòng chống đối nước cho các em học sinh Trường THPT Bảo Lộc.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó hiệu quả với các sự cố hỏa hoạn tại gia đình và trường học cho các em học sinh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Từ đó giúp các em học sinh chủ động tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trong gia đình và nhà trường; đồng thời, nâng cao khả năng nhận biết các nguy cơ cháy, nổ trong cuộc sống hàng ngày để các em biết cách phòng tránh, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Bảo Lộc cùng nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Dịp này, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng 25 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, với tổng số tiền 29 triệu đồng. Trong đó, có 24 suất (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Kinh phí trao học bổng do Công ty CP Đôi Dép hỗ trợ 20 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Vietinbank (chi nhánh TP Bảo Lộc) hỗ trợ 5 triệu đồng; Hội từ thiện Tâm Đức và Đội PCCC &CNCH Công an TP Bảo Lộc hỗ trợ 2 triệu đồng/đơn vị.

KHÁNH PHÚC