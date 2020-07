CSGT Đà Lạt căng mình điều tiết giao thông mùa du lịch

(LĐ online) - Lượng khách du lịch đổ lên TP Đà Lạt đang tăng đột biến sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt đang phải căng mình điều tiết các phương tiện trên khắp tuyến đường.



Lực lượng CSGT-TT Công an TP Đà Lạt điều tiết các phương tiện lưu thông

Theo ghi nhận, những ngày qua, từ hơn 6h sáng, đường sá Đà Lạt, nhất là các tuyến đường trong nội ô thành phố, lượng phương tiện lưu thông khá đông đúc, trong đó phần lớn là ôtô cá nhân và xe chở du khách. Vào giờ cao điểm (từ 7h đến 8h30), tại những nút giao thông trọng điểm, như vòng xoay Kim Cúc, Phan Chu Trinh, Chợ Đà Lạt, Ngã 5 Đại học Đà Lạt, Vườn hoa thành phố... hàng trăm phương tiện tham gia giao thông từ nhiều hướng đổ về đã dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT-TT phải làm việc rất vất vả mới điều tiết, phân luồng được các phương tiện tham gia giao thông ổn định, trật tự và nề nếp.

Để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trong nội ô Đà Lạt vào giờ cao điểm, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và du khách, từ sáng sớm, lực lượng CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã được triển khai đều khắp tại các tuyến đường, nút giao thông, kịp thời hướng dẫn, phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông trật tự, nề nếp.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị còn triển khai lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát các xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng đi vào thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý xe vi phạm, đi vào đường cấm, xe chở quá khổ, quá tải, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, chiều ngày 17/7, Đội CSGT-TT phát hiện xe ben 49C-125.09 do tài xế Nguyễn Tất Thành (SN 1987, ngụ tại TP Đà Lạ) chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ vượt hơn 100% tải trọng cho phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện vi phạm. Với lỗi trên, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt tài xế 7,5 triệu đồng, chủ phượng tiện 17 triệu đồng. Sáng nay (18/7), lực lượng chức năng tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh trình trạng xe chở quá khổ, quả tải trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đợt ra quân đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng CSGT-TT nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự của Công an TP Đà Lạt. Đây là hoạt động nhằm bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống CAND và mùa du lịch hè Đà Lạt năm 2020.

VĂN BÁU