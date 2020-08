ĐANG NẰM VIỆN, NỮ THÍ SINH XUẤT SẮC VẪN NỖ LỰC ĐI THI Em Trịnh Thị Tố Uyên được bảo vệ Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đưa đón đi thi tốt nghiệp Đang nằm điều trị tại bệnh viện do va chạm giao thông, thế nhưng em Trịnh Thị Tố Uyên (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc) vẫn nỗ lực để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, em Trịnh Thị Tố Uyên là học sinh lớp 12 chuyên Anh. Trong suốt thời gian 3 năm học tập tại trường, Tố Uyên là học sinh có học lực xuất sắc. Vì thế, em đủ các điều kiện để được tuyển thắng vào một trường đại học. Thế nhưng, Tố Uyên vẫn quyết định tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để thử sức mình và trau dồi thêm kiến thức cho bản thân trước khi bước vào một chặng đường học tập mới. Vào chiều 8/8, sau khi đến điểm thi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc làm thủ tục dự thi tốt nghiệp thì không may xảy ra va chạm giao thông khiến em bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Sáng 9/8, Tố Uyên vẫn nỗ lực tham kỳ thi. Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào sáng 9/8, Tố Uyên phấn khởi: “Mặc dù tay, chân em vẫn còn rất đau, nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi bản thân mình đã làm bài thi tốt. Em sẽ cố gắng hết sức thi tốt các môn thi còn lại để không phụ lòng của bố mẹ, người thân, thầy cô và bạn bè luôn giành những tình cảm đặc biệt cho em. Do nhà em ở thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), nên em đang ở trọ gần trường để tiện việc di chuyển, đi lại tới trường dự thi. Sáng nay, nhà trường đã sắp xếp bác bảo vệ đưa đón em đi thi và về phòng trọ. Em rất biết ơn tất cả mọi người”.