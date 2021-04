Lâm Đồng bắt đầu triển khai tiêm 7.100 liều vắc xin phòng Covid-19

(LĐ online) - Sáng 23/4, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng tổ chức điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh cho lực lượng cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch.

THS-BS Võ Kim Hải - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tình nguyện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên tại Lâm Đồng

Trong ngày hôm nay, kế hoạch sẽ tiêm vắc xin do AstraZeneca sản xuất cho 110 cán bộ y tế của CDC Lâm Đồng và 30 cán bộ của Sở Y tế tỉnh tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 của CDC tỉnh.

BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc CDC Lâm Đồng giám sát việc canh liều vắc xin trong quá trình tiêm chủng phòng Covid-19

BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc CDC Lâm Đồng cho biết: Việc triển khai tiêm vắc xin theo các quyết định của Bộ Y tế và kế hoạch của CDC Lâm Đồng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 thành công.

Lãnh đạo CDC Lâm Đồng kiểm tra giám sát việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Trong đợt tiêm này, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Y tế phân bổ 6.700 liều vắc xin cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch gồm: Cán bộ y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, nhân viên tại các khu cách ly tập trung, tổ Covid-19 cộng đồng... Ngoài ra, có 400 liều vắc xin cho lực lượng công an.

Lâm Đồng sẽ tiêm 7.100 liều vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

Từ ngày 23/4 đến ngày 5/5 sẽ tổ chức tiêm 100% số liều vắc xin do Bộ Y tế cung cấp trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 7.100 liều.

Cán bộ tiêm chủng kiểm tra vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca sản xuất trước khi tiêm

Các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Lâm Đồng gồm: CDC Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt và Trung tâm Y tế của 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Để các buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, BSCKII Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị đội ngũ cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các điểm tiêm trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về an toàn tiêm chủng; đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (thực hiện 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập đông người) để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong tiêm chủng.

AN NHIÊN