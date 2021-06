Phát hiện 1 trường hợp đi cách ly tập trung thay cho F1

(LĐ online) - Ngày 7/6, bằng biện pháp nghiệp vụ thông qua thông tin khai báo y tế, xác minh nhân thân đối với trường hợp F1 mới vào cách ly tập trung, Ban điều hành khu cách ly Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện trường hợp đi cách ly thay cho F1.

Xe y tế đưa các trường hợp vào cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Phó Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Vào lúc 21 giờ ngày 2/6, khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 2 trường hợp là ông N.V.N (30 tuổi) và ông Đ.N.D (51 tuổi) vào cách ly tập trung theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

Sau khi tiếp nhận, lúc 8 sáng ngày 4/6, Ban điều hành tiến hành lấy thông tin cá nhân, khai báo y tế của các trường hợp vào cách ly, phát hiện ông T.Đ.D (39 tuổi, trú tại Phường 11, TP Đà Lạt) đang cách ly thay thế cho ông Đ.N.D là người có tên trong quyết định cách ly của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

Trước sự việc trên, Ban điều hành khu cách ly tiến hành làm việc với ông T.Đ.D, thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương về sự việc hoán đổi người cách ly. Đồng thời, thông tin cho UBND Phường 11, Công an Phường 11 xác minh nhân thân và nơi cư trú của ông Đ.N.D nhằm xác minh làm rõ sự việc.

Đến 15 giờ ngày 4/6, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương bàn giao ông Đ.N.D cho khu cách ly, để cách ly tập trung theo đúng quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương. Đồng thời, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp đi cách ly thay là ông T.Đ.D.

Lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Ban điều hành Khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, Thanh tra Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương dưới sự chủ trì của DSCKII Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiện vụ Công an tỉnh

Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương trình bày về trường hợp này như sau: Khi cán bộ y tế của Trung tâm Y tế Lạc Dương đưa các trường hợp đi cách ly tập trung trên xe đều mặc đồ bảo hộ, đến nơi họ giao quyết định và người được cách ly cho cơ sở tiếp nhận nên chưa phát hiện được ngay việc tráo đổi người đi cách ly thay. Hơn nữa, vì trường hợp ông Đ.N.D đã sắp xếp thỏa thuận với T.Đ.D trước đó, họ khai cùng một địa chỉ nên cán bộ Trung tâm Y tế Lạc Dương đến Phường 11 (Đà Lạt) cũng không phát hiện ra việc hai ông tráo đổi này.

Qua phân tích sự việc của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, Sở Y tế tỉnh kết luận: Đồng ý áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với ông Đ.N.D. tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Ban điều hành khu cách ly làm việc với ông Đ.N.D. để có biện pháp xử lý sau khi ông D. hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có báo cáo sự việc để củng cố hồ sơ xử lý trường hợp ông Đ.N.D. vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi phát hiện vụ việc, cả hai ông T.Đ.D và Đ.N.D đều thừa nhận việc làm sai trái này và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về cách ly tập trung 21 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

AN NHIÊN