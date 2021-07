Bảo Lộc: Triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 có thu phí

(LĐ online) - Sáng 9/7, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc đã triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu. Việc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 được Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc thực hiện có thu phí 265 ngàn đồng/mẫu theo quy định.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

Ghi nhận cho thấy, có khá đông người dân đến Trung Y tế Bảo Lộc đăng ký xét nghiệm nhanh. Phần lớn người đến đăng ký xét nghiệm nhanh là tài xế chạy xe tải vận chuyển hàng hóa, người buôn bán, kinh doanh hàng hóa tại các chợ và chủ các cửa hàng tạp hóa, quán ăn, uống trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Việc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 được Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc thực hiện đảm bảo quy định hướng dẫn test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bộ Y tế. Tất cả người đến xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 đều được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế và tuân thủ 5K đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Anh Trần Đức Hải - tài xế xe tải ngụ tại xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc), cho biết: “Dịch bệnh đang diễn biết hết sức phức tạp, nên mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vợ chồng tôi làm nghề kinh doanh, vận chuyển hàng hóa đi đến một số địa phương trong tỉnh như Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đạ Huoai, nên ngoài việc thuân thủ nghiêm 5K thì còn phải xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Đây là thứ 3 vợ chồng tôi xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Biết là tốn kém, nhưng do đặc thù công việc kinh doanh, buôn bán phải đi và tiếp xúc nhiều nên mình cứ xét nghiệm cho an tâm và chủ động phòng dịch cho tốt”.

Cán bộ y tế tiến hành các quy trình xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 theo quy định

Tương tự, bà Lê Thị Vy, tiểu thương buôn bán tại chợ Bảo Lộc, cho hay: “Sáng nay, khi biết tin Trung tâm Y tế Bảo Lộc tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 là tôi và một số tiểu thương khác đến đăng ký để xét nghiệm. Tôi nghĩ, hàng ngày mình buôn bán tiếp xúc với nhiều người, nên cần xét nghiệm cho an tâm. Kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chúng tôi cũng luôn nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình vào cộng đồng”.

Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc cho biết, việc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 có thu phí dịch vụ đã được đơn vị triển khai thực hiện hơn 1 tuần nay và tiếp tục triển khai thực hiện trong những ngày tới để đảm bảo nhu cầu của người dân.

Trước đó, trong ngày 8/7, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc cũng đã tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 miễn phí cho tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa và phụ xe có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm miễn phí được thực hiện từ nguồn tài trợ của Công ty Phương Trang.

HẢI ĐƯỜNG