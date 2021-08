4 ca mắc Covid-19, Bảo Lộc triển khai nhiều biện pháp khẩn

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tối 1/8, ông Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã ra Quyết định số 2775 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn. Lý do đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Tuấn là do không thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Lộc Sơn. Thời hạn đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Tuấn là 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. Cùng với việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Tuấn, thì Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng còn chỉ đạo Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc xem xét, làm rõ trách nhiệm đối với Bí thư Đảng ủy phường Lộc Sơn và Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Hiện, Thành ủy và UBND TP Bảo Lộc đang khẩn trương làm rõ các vi phạm liên quan của những người nói trên để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.