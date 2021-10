Những ''mẹ hiền'' ở khu cách ly tập trung

(LĐ online) - Chính sự tận tâm của những cô nuôi dạy trẻ cộng với tấm lòng, tình thương của những người mẹ đã giúp các cô giáo can đảm, tình nguyện vào khu cách ly tập trung để chăm sóc cho học sinh mầm non.

Giáo viên hướng dẫn học sinh các bài tập thể dục

Đó là những ngày cách ly không quên và những giây phút kỷ niệm đáng nhớ trong nghề của 15 giáo viên và 71 học sinh Trường Mầm non K’Nai (phân hiệu thôn P’ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Trước đó, chiều 12/10, Trung tâm Y tế Đức Trọng qua xét nghiệm SARS-CoV-2 trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phát hiện 3 trường hợp thôn Pré, Phú Hội, Đức Trọng có kết quả test nhanh dương tính. Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Đức Trọng và các đơn vị y tế tập trung lực lượng thần tốc điều tra, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu, cách ly các trường hợp liên quan đến 3 trường hợp trên.

Qua sàng lọc cộng đồng, tại đây ghi nhận thêm nhiều trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, có 2 trẻ em là học sinh Trường Mầm non K’Nai (phân hiệu thôn P’ré). Liên quan đến trường hợp này, có 3 giáo viên và 71 em học sinh còn lại trở thành F1, được cách ly tập trung.

Nhiều nội dung học tập như kể chuyện, đọc sách, ca hát… được tổ chức như các giờ học thông thường

Cô Bùi Thị Mỹ Linh – Hiệu trưởng Trường Mầm non K’Nai (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) cho biết, đây là quyết định khó khăn đối với cả nhà trường, phụ huynh và học sinh.

“Ngay khi có phương án cách ly, chúng tôi đã ngay lập tức thông báo cho phụ huynh thông qua các nhóm Zalo để đưa trẻ đến địa điểm tập trung, xe của Trung tâm Y tế chờ sẵn, đưa các con đi. Nhớ lại vẫn rơi nước mắt. Các con còn nhỏ quá, lần đầu tiên phải xa cha mẹ như thế” - cô Linh chia sẻ.

Với tâm lý bất an, nhiều phụ huynh đã chủ động xin đi cách ly cùng con. Tuy nhiên, cũng từ 0 giờ ngày 13/10, toàn thôn P’ré thực hiện phong tỏa theo quyết định của UBND tỉnh. Đối với trẻ mầm non, cần có người chăm sóc, hỗ trợ các em trong sinh hoạt và xử lý những tình huống khác nên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã vận động các giáo viên vào để cùng hỗ trợ cho khu cách ly tập trung.

Việc học, nghỉ ngơi được bố trí ngay tại phòng

Chiều 14/10, 15 giáo viên và 71 học sinh lên xe di chuyển đến cách ly tập trung tại Trường Mầm non Bông Hồng (thị trấn Liên Nghĩa). “Chúng mình vẫn động viên nhau và tự nhủ đây sẽ là những ngày tháng khó quên nhất trong nghề” - cô giáo Nguyễn Thị Bích Phượng chia sẻ.

Nhận được tin cần giáo viên hỗ trợ học sinh trong khu cách ly, cô Bích Phượng chẳng ngại ngần tình nguyện đăng ký. Chỉ kịp chuẩn bị vài loại đồ dùng cơ bản và ít quần áo, cô Phượng tạm biệt 2 đứa con nhỏ ở nhà, nhanh chóng cùng với học sinh di chuyển vào khu vực cách ly. Ngày đầu, cả cô và trò đều lạ lẫm vì chưa biết mặt nhau.

Trong khu vực cách ly, các bé được chia thành từng phòng với 10 em, do 2 giáo viên phụ trách. Những đứa trẻ 3, 4 tuổi lần đầu không có cha mẹ bên cạnh và các cô trở thành điểm tựa, niềm an ủi duy nhất.

Mỗi cô giáo như những người mẹ hiền của học sinh, lo lắng mọi vấn đề sinh hoạt cho các em

“Ngày đầu cách ly, các con cứ khóc đòi cha mẹ khiến các cô cũng khóc theo. Thật sự là rất thương các con nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng rồi các cô cũng cố gắng an ủi các con để các con có cảm giác thân thương như đang ở trường, ở nhà của mình” - cô Bích Phượng tâm sự.

Tròn 10 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Phượng bảo rằng đây là thời khắc đáng nhớ. Không chỉ tổ chức các nội dung như những ngày lên lớp, các cô còn trực tiếp chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, nếp sinh hoạt của từng em. Mỗi ngày, các cô sẽ ghi lại hình ảnh sinh hoạt của các em, gửi vào nhóm Zalo của phụ huynh. Chính vì thế mà phụ huynh đều hết sức an tâm khi đã có những cô giáo như mẹ hiền, chăm sóc con mình trong những ngày tạm xa vòng tay cha mẹ.

Học sinh còn được tham gia các hoạt động ngoài trời, tham gia dọn vệ sinh tại nơi cách ly

Những cô giáo tình nguyện tham gia vào hỗ trợ trong khu cách ly ai cũng có con cái, công việc ở nhà. Cũng chính tấm lòng trắc ẩn của những người mẹ, khi nhìn con mình mà nghĩ đến số phận học trò đã giúp các cô có thêm dũng cảm để ngày ngày chăm sóc các em. Cả ngày phải mặc trang phục bảo hộ trong tiết trời nắng nóng rất khó chịu, đầm đìa mồ hôi nhưng nhìn thấy các con khỏe mạnh, vô tư nên các cô cũng quên hết đi mệt nhọc.

“Vào đây mới thấy thực sự các con cần mình như thế nào. Ở độ tuổi mầm non, từ những việc nhỏ nhất như đánh răng, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ… các con đều cần có người hỗ trợ 24/24 giờ. Các con là F1 nên trong quá trình tiếp xúc với mình vừa phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn nhưng cũng phải để các em cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi chăm sóc để các em vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà” - cô Kơ Sã Ka Cúc - giáo viên của Trường Mầm non Phú hội chia sẻ. Cùng với cô Ka Cúc, có thêm 8 giáo viên từ các trường mầm non khác trên địa bàn xã tình nguyện hỗ trợ khu vực cách ly.

Tổ chức ngày 20/10 trong khu cách ly tập trung

Mỗi ngày, công việc của các cô giáo bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi học sinh chìm vào giấc ngủ. Để tạo sự hứng thú và giúp các em quên đi nỗi nhớ nhà, hàng ngày, các cô giáo cũng tổ chức các nội dung giống như một ngày trên lớp, bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động thể chất, sát khuẩn, tăng sức đề kháng… Các cô cũng phải để ý, theo dõi dấu hiệu sức khỏe của từng em, cố gắng thực hiện giữ khoảng cách giữa các em trong quá trình hoạt động, vui chơi.

Những bông hoa dành cho những cô giáo trẻ ngày 20/10 đặc biệt

“Nhà trường cũng nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cũng như các cấp, các ngành, chính quyền địa phương. Nhiều nhu yếu phẩm, những phần quà tặng được trao đến khu cách ly. Mỗi giáo viên mầm non khi theo nghề đều rất tận tâm và yêu thương trẻ. Nhưng cũng chính sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực để cô và trò cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này” - cô Bùi Thị Mỹ Linh chia sẻ.

Trong trang phục bảo hộ, những “thiên thần áo xanh” đã trở thành điểm tựa cho học trò, giúp các em có được những bài học đầu đời khi xa vòng tay cha mẹ. Dẫu biết rằng đó là những điều không ai mong muốn, nhưng ngay cả những đứa trẻ cũng đã học được cách yêu thương lẫn nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương của cô trò và bạn bè cùng trang lứa.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà khu cách ly nhân ngày 20/10

Ông Thái Quốc Hoàn – Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Trọng cho biết, liên quan đến các chùm ca nhiễm trên địa bàn huyện, hiện nay, địa phương đang cách ly 180 học sinh; trong đó, mầm non là 71 em, 26 học sinh tiểu học và 83 học sinh THCS. Đây là các trường hợp F1 do F0 là học sinh hoặc gia đình có người nhiễm Covid-19. Lần đầu ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong học đường, đơn vị đã vận động, lập danh sách giáo viên tình nguyện, tham gia cách ly cùng học sinh. Trong khu vực cách ly tập trung, việc học trực tuyến của các em vẫn được đảm bảo với giám sát, hỗ trợ của giáo viên.

HỒNG THẮM – HOÀNG SA