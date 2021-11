Khai giảng lớp đại học văn bằng 2 ngành công nghệ thông tin cho lực lượng công an Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 28/11, tại Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp đại học văn bằng 2 hệ liên thông vừa làm vừa học ngành công nghệ thông tin đối với lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Lễ khai giảng có Đại tá Lê Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt, cùng đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, các phòng, ban, khoa của hai đơn vị là Trường Đại học Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng và 34 học viên là cán bộ, chiến sĩ ngành Công an tỉnh Lâm Đồng đã trúng tuyển sinh khóa đào tạo…

Lễ khai giảng lớp học

Khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học gồm 105 tín chỉ, được chia trong 6 học kỳ; trong đó, điều kiện để xét tốt nghiệp là mỗi học viên phải tích lũy tối thiểu 78 tín chỉ bắt buộc và 27 tín chỉ tự chọn. Cùng đó, chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học áp dụng theo quy định của Trường Đại học Đà Lạt.

Tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến nhấn mạnh: Chương trình sẽ hướng đến kỹ năng thực tiễn, đạo tào người học có năng lực tốt về ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất. Tiến sĩ Lê Minh Chiến cũng chúc học viên học tập có chất lượng nhất; đồng thời, chỉ đạo các phòng, khoa, đơn vị liên quan của Trường Đại học Đà Lạt tạo mọi điều kiện tốt nhất để khóa đào tạo có chất lượng và hiệu quả như mong muốn…

Cũng tại buỗi Lễ, Đại tá Lê Hồng Phong cho biết: Lớp học được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an và sự phối hợp hợp tác chặt chẽ giữa hai đơn vị Trường Đại học Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện phát triển lực lượng công an ngày càng đáp ứng yêu cầu tốt nhất trong tình hình mới. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Lê Hồng Phong giao trách nhiệm cho các học viên nhận thức rõ đây là khóa đào tạo học kỹ năng nghề, học tập nghiên cứu có chất lượng thực thụ; đồng thời, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của ngành cần xác định nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực công nghệ thông tin trong công tác… Đại diện người học, học viên Vũ Hoàng Anh đã cảm ơn việc hợp tác tổ chức lớp công nghệ thông tin và hứa nỗ lực tham gia chương trình đào tạo chất lượng nhất để đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong công tác.

M.ĐẠO