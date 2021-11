Thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Cảng hàng không Liên Khương

(LĐ online) - Ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cảng hàng không Liên Khương nhằm kiểm tra, giám sát người vào Lâm Đồng, nhất là những khách tới từ vùng dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian hoạt động của chốt kiểm soát sẽ theo lịch bay thực tế của các hãng hàng không kể từ 7 giờ ngày 2/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thành phần tham gia chốt gồm: Công an tỉnh (chốt trưởng), Sở Y tế (chốt phó), cCác thành viên gồm: Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Đức Trọng, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Liên Khương, Cảng hàng không Liên Khương.

Chốt kiểm soát sẽ có nhiệm vụ chính là kiểm soát y tế; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch; điều tra dịch tễ của tất cả hành khách, nhất là các trường hợp đến từ vùng có dịch theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra, giám sát người vào tỉnh Lâm Đồng, nhất là đối với những người từ các tỉnh, thành thuộc khu vực 3, 4 (vùng cam, đỏ)... để thực hiện khai báo y tế, các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc những trường hợp nghi ngờ theo quy định.

Đồng thời, xử lý hoặc đề xuất các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Công an tỉnh (Phòng PA08) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, phương án hoạt động chi tiết tại chốt kiểm soát; điều hành công việc chung, đảm bảo chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả. Phối hợp với Sở Y tế, Cảng hàng không Liên Khương bố trí vị trí đặt chốt kiểm soát và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động; thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn hành khách quét mã QR trên phần mềm quản lý di biến động dân cư của Bộ Công an; cử cán bộ làm chốt trưởng và trưởng các ca.

Sở Y tế chỉ đạo và quyết định về công tác chuyên môn trong phòng chống dịch; bảo đảm các điều kiện trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19; cử cán bộ làm chốt phó và phó các ca. Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí tổ chức thực hiện; hướng dẫn các sở, ngành liên quan dự trù, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của chốt kiểm soát theo quy định.

Sở thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường công tác truyền thông để người dân biết, phối hợp thực hiện. Cung cấp trang thiết bị (4 bộ máy tính và 4 máy quét mã vạch) và đảm bảo đường truyền internet phục vụ khai thác thông tin, truyền dữ liệu. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Liên Khương chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không, hãng hàng không để triển khai việc tiếp nhận thông tin, liên hệ các địa phương gửi danh sách và thông tin hành khách đến các địa phương nắm và thực hiện theo dõi, giám sát hành khách theo quy định.

UBND huyện Đức Trọng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cảng hàng không Liên Khương bố trí nơi ăn, nghỉ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đảm bảo thuận tiện. Phối hợp với Cảng hàng không Liên Khương chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, khi có trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định thì đưa hành khách đến khu cách ly tập trung trên địa bàn.

C.THÀNH