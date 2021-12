Bảo Lâm: Ca nhiễm Covid-19 tăng cao đột biến, tập trung hỗ trợ xã Lộc An chống dịch

(LĐ online) - Trong 31 trường hợp mắc Covid-19 tại huyện Bảo Lâm được Sở Y tế Lâm Đồng công bố vào sáng nay 9/12, có đến 27 ca trong cộng đồng được phát hiện tại xã Lộc An. Trong đó, có đến 13 ca nhiễm là học sinh trên địa bàn xã Lộc An tại 2 trường tiểu học Nguyễn Trãi (7 ca) và THCS Quang Trung (6 ca). Ngoài ra, còn có 4 trường hợp bệnh nhân là phụ huynh có con đang học tại 2 trường này.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho học sinh trên địa bàn xã Lộc An

Với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao đột biến, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Bảo Lâm đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung hỗ trợ xã Lộc An chống dịch. Theo báo cáo của ngành y tế huyện Bảo Lâm, tình hình của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện nói chung và xã Lộc An đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Từ ngày 3/12 đến nay, trên địa bàn xã Lộc An liên tục phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng (từ ngày 3 đến ngày 6/12 đã ghi nhận 15 mắc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Lộc An; trong đó, có nhiều học sinh). Trong ngày 7/12, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã huy động hơn 15 y, bác sĩ phối hợp cùng Trạm Y tế xã Lộc An tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 3.000 học sinh và phụ huynh đang có con em học tại 7 trường học trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện 27 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.

Còn theo ông Lê Đức – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm, từ ngày 26/11, sau khi phát hiện 3 học sinh mắc Covid-19 trên địa bàn xã Lộc An, gồm trường Tiểu học Nguyễn Trãi (1 trường hợp) và THCS Quang Trung (2 trường hợp), Phòng đã chuyển 2 trường này qua học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thống kê đến ngày 8/12, tại 2 trường học này đã ghi nhận 34 học sinh mắc Covid-19. Trong đó, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 16 trường hợp và THCS Quang Trung có 18 trường hợp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, từ ngày 8/12, UBND huyện Bảo Lâm đã thống nhất cho học sinh tại 5 trường học còn lại trên địa bàn xã Lộc An chuyển từ học trực tiếp qua học trực tuyến đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bảo Lâm đã giao Trung tâm Y tế huyện và Phòng Y tế chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành hỗ trợ xã Lộc An gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tất cả các phương án, biện pháp phòng chống dịch phải được triển khai đồng bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả trong tất cả các khâu theo phương châm “4 tại chỗ”. Hiện tại, huyện Bảo Lâm và xã Lộc An đang huy động hơn 300 người thuộc các lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tham gia công tác phòng chống dịch. Công tác khoanh vùng truy vết, phun khử khuẩn và tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn xã Lộc An đang được triển khai thương xuyên, liên tục tới Nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, Trung Y tế huyện Bảo Lâm và xã Lộc An đang huy động lực lượng để tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh cho khoảng 4.000 đến 4.500 người tại các trường học, chợ và các khu dân cư có nguy cơ cao vào ngày mai 10/12.

Ông Đỗ Phú Lương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cho biết: Ngày 9/12, Trung tâm đã mở 2 lớp tập huấn lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 100 tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn địa bàn huyện. Sau khi được tập huấn, đây sẽ lực lượng trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn nhằm giảm tải áp lực cho ngành y tế. Qua đó, sẽ kịp thời phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả hạn chế dịch bệnh lây lan, xâm nhiễm vào cộng đồng.

Riêng tại xã Lộc An, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, chính quyền địa phương đang chỉ đạo các lực lượng tiến hành khoanh vùng, truy vết; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế tới người dân.

Ông Đỗ Hoàng Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An (huyện Bảo Lâm), cho biết: Cùng với các lực lượng y tế, công an, dân quân thì xã đang huy động gần 250 người thuộc 15 tổ Covid công đồng tham gia công tác khoanh vùng, truy vết phòng chống dịch tại tất cả các thôn. Cùng với đó, địa phương cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, thẩm định các điều kiện để xây dựng kịch bản cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Đây là biện pháp dự phòng trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khiến số ca nhiễm Covid – 19 tăng cao trong thời gian tới.

KHÁNH PHÚC