Chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường

Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Lê Minh Chiến cho biết, dự kiến sau Tết Nguyên đán, tháng 2/2022, Trường Đại học Đà Lạt sẽ đón trên 10.000 sinh viên đến trường sau nhiều tháng học theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Đà Lạt sẽ có thêm hàng ngàn sinh viên mới từ nhiều miền đất nước lần đầu tiên đến sinh sống ở thành phố xinh đẹp này.

Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt với công tác phòng dịch COVID-19

• GIẢM GIÁ NHÀ TRỌ

Trường Đại học Đà Lạt hiện nay có trên 10.000 sinh viên chính quy, đang được đào tạo tại 14 khoa với 112 lớp theo ngành học. Trong đó, ký túc xá của nhà trường chỉ đáp ứng được khoảng 700 sinh viên, số còn lại phần lớn ở ngoại trú trên 12 phường, xã của thành phố Đà Lạt (có 2.966 sinh viên hộ khẩu thường trú thành phố). Tại thời điểm này, khu ký túc xá có 584 sinh viên, trong đó có 20 sinh viên Lào. Số sinh viên ngoại trú tập trung đông nhất là địa bàn Phường 2 và Phường 8.

Công tác quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú luôn là một trong những nhiệm vụ được Trường Đại học Đà Lạt đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng có nhiều diễn biến khó lường nên Trường Đại học Đà Lạt đã phân công một phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác sinh viên. Cùng đó, nhà trường ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và cụ thể hóa bằng triển khai các mô hình liên kết “trường - phường”, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Đà Lạt - Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, định kỳ và đột xuất, phòng tổ chức kiểm tra ngoại trú, nắm bắt tình hình ăn, ở, việc chấp hành nội quy, quy định tại nơi cư trú của sinh viên; cập nhật các thông tin như họ tên, địa chỉ, điện thoại của chủ nhà trọ để phối hợp quản lý. Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn phân công một phó khoa, một trợ lý công tác sinh viên và đội ngũ giảng viên chủ nhiệm lớp phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thực thi nhiệm vụ.

Để chuẩn bị đón sinh viên tại các tỉnh, thành đến Đà Lạt học tập, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến nhấn mạnh: “Đón sinh viên trở lại trường, vấn đề quản lý sinh viên là cùng nhau quan tâm đến cơ sở vật chất, phối hợp quản lý, giúp đỡ sinh viên nhiều nhất, an toàn nhiều nhất”. Vì vậy, ngay từ bây giờ, một mặt, rà soát cơ sở vật chất tại khu ký túc xá, trang thiết bị dạy học, mặt khác, nhà trường phối hợp với bên ngoài. Đó là nắm bắt thực tế các cơ sở kinh doanh lưu trú để phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ thuận lợi, phù hợp. Vai trò của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phải là tiên phong. Phòng Công tác Chính trị và Công tác sinh viên làm đầu mối để chia sẻ thông tin giữa các giảng viên chủ nhiệm lớp và các chủ nhà trọ. Các giảng viên chủ nhiệm lớp nắm bắt kịp thời tình hình về dịch bệnh COVID-19 ở nơi đi của sinh viên để cùng các đơn vị chức năng nhà trường tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo các phương án tối ưu. Một tin vui là tại Hội nghị Nhà trọ và quản lý sinh viên, các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú ở Đà Lạt đã cam kết sẽ giảm giá nhà trọ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên được học tập tốt.

• AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN

Một nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý sinh viên đó là sự phối hợp giữa trường đại học với ngành Công an. Cũng tại Hội nghị trên, đại diện Công an thành phố Đà Lạt, Công an Phường 2 và Phường 8 đã thông tin một số tình hình về an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Công an Phường 8 cho biết: Trên địa bàn phường tập trung sinh viên ở trọ của 2 trường đại học (Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin). Địa bàn có 164 cơ sở kinh doanh lưu trú và một số khách sạn. Năm 2021, kiểm tra nhà trọ, có 5 trường hợp vi phạm về quy định lưu trú. Công an phường đã cung cấp trên 3.000 tài liệu về công tác phòng, chống tội phạm cho các cơ sở kinh doanh lưu trú. Tội phạm thường xảy ra là ma túy, trộm cắp. “Tháng nào cũng có sinh viên mất xe máy, do đó, đề nghị các chủ nhà trọ có trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ tài sản cho sinh viên”, Đại úy Hoàng nói. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư, thông qua mô hình “Nhà trọ không tội phạm” cũng được Trung tá Đinh Bá Hội, Công an Phường 2 nhấn mạnh. Khó khăn về quản lý sinh viên ngoại trú thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc cũng cho biết, một số sinh viên khai báo nơi ở thiếu thông tin, không cập nhật; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình sinh viên có lúc, có nơi chưa kịp thời; còn có những sinh viên chơi game, đi chơi về khuya, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Và đó còn là một số chủ nhà trọ buông lỏng quản lý, chưa phối hợp với chính quyền việc đăng ký tạm trú của sinh viên.

Riêng tội phạm về ma túy trong năm 2021, có 2 trường hợp liên quan đến sinh viên, thông tin từ đại diện Công an thành phố Đà Lạt cho biết. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt Lê Minh Chiến đặc biệt lưu ý bởi đã từ lâu nhà trường không xảy ra tội phạm ma túy, do đó cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, giữa các đơn vị của trường với lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh lưu trú, kiên quyết không để xảy ra tội phạm này. Với mục đích xây dựng cơ chế quản lý sinh viên, Tiến sĩ Lê Minh Chiến chỉ đạo phòng chức năng, các khoa, ký túc xá của trường tiếp tục triển khai quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt cần triển khai thực hiện giao ban an ninh giữa trường và công an để có sự phối hợp nhịp nhàng hơn, tăng cường hơn nữa... Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cũng yêu cầu các phòng, các khoa xây dựng kịch bản đón sinh viên trở lại trường một cách khoa học nhất, thuận lợi nhất trong sự ứng phó thích nghi với tình hình phòng dịch COVID-19. Mọi công tác chuẩn bị đón sinh viên cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán để chủ động, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa tổ chức tốt chương trình đào tạo năm học, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

MINH ĐẠO