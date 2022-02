Khảo sát ý kiến người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Nhằm lấy ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung khảo sát nhanh nội dung trên tại trang Wed Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng: www.lamdong.gov.vn

Học sinh Trường THPT Trần Phú đi học trở lại ngày 7/2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Cuộc khảo sát bắt đầu từ 7h 30 ngày 21/2 đến 16h30 ngày 25/2 với đối tượng, phạm vi và địa bàn thực hiện khảo sát là cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh.

Về cách thực hiện khảo sát, người dân vào trang trang Wed: www.lamdong.gov.vn. Sau đó, nhấp chọn banner khảo sát với hàng chữ màu đỏ bố trí ngay trên giao diện trang Wed và nhấp chọn trực tiếp.

Trên cơ sở khảo sát nhanh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân xung quanh việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo cho học sinh trở lại trường học an toàn, kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân trong thời gian tới.

Trên địa bàn Lâm Đồng, ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên trên địa bàn từ ngày 7/2. Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tính đến ngày 15/2, thống kê cho thấy tỉ lệ trẻ mầm non đi học trực tiếp 39,82%; Tiểu học 84,47%; THCS 87,25%; THPT 85,13%; giáo dục thường xuyên 86,36% và cao đẳng sư phạm 64,97%.

Còn tính tới ngày 7/2 (ngày đầu tiên học sinh đi học sau kỳ Nghỉ Tết Nguyên đán), tỷ lệ đi học trực tiếp bậc mầm non đạt 32,72% (có 53 trẻ thuộc diện F0, 292 trẻ thuộc diện F1); Tiểu học đạt 89,95% (có 766 học sinh diện F0, 1.545 học sinh F1); THCS đạt tỷ lệ 93,41% (có 390 học sinh F0, 4.936 học sinh F1); THPT đạt tỉ lệ 93,15% (có 167 học sinh F0 và 524 học sinh F1).

Tới trung tuần tháng 2, thống kê có 99,5% Công chức, viên chức, 80,77% học sinh, sinh viên đã tiêm chủng đủ 2 mũi trở lên và tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho các đối tượng nêu trên trong toàn ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, hiện nay các bậc phụ huynh, đặc biệt là đối với trẻ bậc mầm non còn băn khoăn, do trẻ từ 12 tới 17 tuổi đã tiêm vaccine phòng Covid-19 nhưng các trẻ dưới 12 tuổi hiện chưa tiêm vaccine. Bên cạnh đó, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 từ khuyến cáo của Chính phủ và Chính quyền địa phương, nhiều phụ huynh đã tin tưởng việc mở cửa trường học ngay sau Tết Nguyên đán sẽ giải quyết khó khăn, đưa trẻ trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học hoặc học Online ở nhà.

C.PHONG