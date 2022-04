Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long

(LĐ online) - Ngày 12/4, tại Trường Đại học Đà Lạt, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (gọi tắt là Tập đoàn Nam Long) diễn ra với sự tham gia của Hiệu trưởng, TS. Lê Minh Chiến; Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng; Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, TS. Bùi Hữu Phú; ông Lê Quyết Chí, Chánh Văn phòng Tập đoàn; cùng các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học là tiến sỹ, thạc sỹ; trưởng, phó các phòng, khoa của Trường Đại học Đà Lạt…

TS. Lê Minh Chiến và TS. Bùi Hữu Phú trao biên bản ký kết hợp tác

PHÁT HUY THẾ MẠNH, HỢP TÁC BỀN VỮNG

Trong phần giới thiệu về đơn vị, TS. Lê Minh Chiến cho biết, Trường Đại học Đà Lạt có gần 60 năm hình thành và phát triển; hiện là cơ sở giáo dục đại học có vị thế lớn trong khu vực.

Với bề dày thành tựu đào tạo, nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ, nhà khoa học hùng hậu, cùng 3 trụ cột chính của chiến lược phát triển, Trường Đại học Đà Lạt đang tiến tới xây dựng trở thành Đại học Đà Lạt có ít nhất 3 thành viên trường đại học.

Về Tập đoàn Nam Long, Chủ tịch, TS. Bùi Hữu Phú giới thiệu khái quát một số thế mạnh như các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông chiếu sáng, nông nghiệp thông minh, môi trường, dầu khí… Tập đoàn đã và đang hướng đến tiếp tục cạnh tranh thị trường không chỉ trong nước mà cả các nước.

Hai bên đã đi đến thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với mục tiêu nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển các hoạt động về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội; các chương trình an sinh xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Cùng đó, hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài, toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy thế mạnh, khai thác tốt tiềm năng của mỗi đơn vị.

Cụ thể, có các nội dung như: Hai bên có thể thảo luận xây dựng các chương trình đào tạo các cấp (đại học, sau đại học và tiến sỹ) trên cơ sở nhu cầu, năng lực và thống nhất của hai bên, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Tập đoàn Nam Long sẽ xem xét trao học bổng cho sinh viên của trường có thành tích học tập và tham gia nghiên cứu khoa học xuất sắc.

MONG MUỐN THAM GIA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VỚI TỈNH LÂM ĐỒNG

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ. Theo đó, nhà trường và tập đoàn sẽ bàn bạc, thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phù hợp với các ngành trong chương trình đào tạo; đồng thời, mở rộng các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Giao thông, chiếu sáng, dầu khí, môi trường và nông nghiệp thông minh, trên các nền tảng công nghệ 4.0 IoT, AI, GIS do chính NLT-Group làm chủ các sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam” và “Make by Nam Long” đã và đang được triển khai tại các dự án xây dựng thành phố thông minh, thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, trường học, tập đoàn và doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành trong nước...

Mặt khác, hàng năm, Tập đoàn Nam Long sẽ mời cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ kỹ thuật của Trường Đại học Đà Lạt tọa đàm, tham gia giảng dạy, huấn luyện cho sinh viên các môn học liên quan. Phía tập đoàn cũng cam kết tiếp nhận sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt đến tham quan, thực tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp tại doanh nghiệp; cùng đó là tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội được phỏng vấn tuyển dụng vào làm việc tại tập đoàn…

Sau lễ ký kết, TS. Lê Minh Chiến đã giao trách nhiệm cho các phòng, khoa liên quan của nhà trường tổ chức triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý và chuyên môn. TS. Bùi Hữu Phú giới thiệu các đầu mối của tập đoàn để hai bên khẩn trương sớm cụ thể hóa các hoạt động đã được ký kết.

Trước mắt, TS. Bùi Hữu Phú đề xuất với Trường Đại học Đạt một số nội dung như: Ngày 18/5, Tập đoàn Nam Long sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức trao học bổng cho một số sinh viên Trường Đại học Đà Lạt; hai bên sẽ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học một số đề tài…

“Với thế mạnh của tập đoàn, chúng tôi mong muốn Trường Đại học Đà Lạt sớm có kế hoạch đăng ký làm việc với tỉnh Lâm Đồng để hai bên đề xuất những giải pháp xây dựng thành phố thông minh cho tỉnh Lâm Đồng” - Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, TS. Bùi Hữu Phú phát biểu.

MINH ĐẠO