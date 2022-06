Lâm Hà: Đề xuất điều động 1 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để xảy ra dư luận không tốt

(LĐ online) - Thường trực Huyện uỷ Lâm Hà đã thống nhất việc kiến nghị Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường điều động 1 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở này quản lý do để xảy ra một số sai sót, tạo dư luận không tốt liên quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Người dân xếp hàng, đứng đợi làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Bộ phận một cửa UBND huyện Lâm Hà vào đầu tháng 3/2022

Ngày 2/6, UBND huyện Lâm Hà cho biết ông Hoàng Sỹ Bích- Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã ký văn bản đề xuất Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét điều động ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà.

Theo UBND huyện Lâm Hà, ngày 25/4/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số hồ sơ đo đạc thuộc thẩm quyền xử lý của ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà.

Kết quả cho thấy, ông Nghĩa đã ký hồ sơ nhưng chậm cho phát hành 8/8 hồ sơ (từ 10 ngày đến 41 ngày) theo quy định. Ngoài ra, tại phiếu kiểm soát theo dõi và luân chuyển hồ sơ, các hồ sơ đều được ký và ghi ngày tháng trước nhiều ngày so với ngày phát hành hồ sơ. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến dư luận không tốt và chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của ngành nói chung và của địa phương nói riêng.

Ngay khi kiểm tra phát hiện các hồ sơ chậm, Giám đốc Chi nhánh đã yêu cầu viên chức, người lao động liên quan đến giải quyết hồ sơ báo cáo giải trình đồng thời tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 23/5/2022 của Chi nhánh, tiếp tục chỉ đạo từng cá nhân liên quan có báo cáo trước ngày 26/5/2022 giải trình nguyên nhân, trách nhiệm và động cơ để hồ sơ trễ hạn nhưng không phát hành trả kết quả cho người dân. Tuy nhiên, đến ngày 30/5 ông Nghĩa không thực hiện việc viết báo cáo giải trình và bản kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu tại cuộc họp giao ban ngày 23/5/2022.

Để công tác phối hợp giữa UBND huyện Lâm Hà với Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiệm vụ nhất là công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; đặc biệt, không để tình trạng tiêu cực, tạo dư luận không tốt đối với việc giải quyết hồ sơ trên địa bàn huyện; đồng thời căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện ủy Lâm Hà; UBND huyện Lâm Hà kiến nghị, đề xuất Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường:

Thực hiện điều động ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Lâm Hà sang cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác, đồng thời, bổ sung 1 Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà có đủ điều kiện năng lực về chuyên môn, trình độ phù hợp, có phẩm chất, đạo đức thay thế ông Trần Văn Nghĩa để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh, thời gian qua lượng người tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa tại huyện Lâm Hà tăng đột biến. Rất nhiều người vì muốn được giải quyết thủ tục sớm nên đã tới bộ phận một từ 4-5h sáng để bốc số khi cơ quan nhà nước chưa tới giờ làm việc.

UBND huyện Lâm Hà cho biết, đã nhiều lần vận động người dân không đi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quá sớm nhưng không đem lại kết quả mong đợi. Để đảm bảo an ninh trật tự, UBND huyện Lâm Hà đã lắp đặt hệ thống camera an ninh để tăng cường giám sát, bố trí một bảo vệ canh gác, hướng dẫn người dân, tại bộ phận một cửa, đồng thời phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập tổ thanh tra công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thông qua hệ thống camera giám sát để kịp thời, chỉ đạo chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến ý thức, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân.

C.THÀNH