Đạ Tẻh: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

(LĐ online) - Chiều 19/8, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khoá II năm 2022.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các học viên

Từ ngày 16 đến ngày 19/8, 99 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học cơ sở, mầm non trên địa bàn đã được học tập nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Luật Dự bị động viên; và các chuyên đề phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Qua 4 ngày học tập tại Trung tâm Chính trị, 49 học viên được xếp loại giỏi, 50 học viên xếp loại khá.

ĐỨC TÚ