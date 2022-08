(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S - Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản chỉ đạo về việc quyết liệt triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Nút giao thông Kim Cúc, Đà Lạt

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc phải xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; không của riêng sở, ngành hay cơ quan, đơn vị nào mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Do đó, trong phạm vi quyền hạn của mình, phải quyết liệt vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.

Quan tâm, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định pháp luật về TTATGT; có văn bản yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

Các địa phương, sở ngành liên quan cần đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm giữa đường bộ với đường sắt và tại nút giao từ đường nhánh đi ra đường chính; lắp đặt dải phân cách tại đoạn tuyến đường bộ có đủ điều kiện; tiếp tục thực hiện Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT và có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe, tốc độ, chở hàng hoá quá tải trọng...; triệt để xoá bỏ tâm lý trong một bộ phận người dân là “chờ kết thúc cao điểm” để tái vi phạm quy định về TTATGT và sử dụng camera, máy đo tốc độ để xử phạt qua hình ảnh nhằm tăng tính răn đe và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra khối lượng khoáng sản trước khi đưa ra khỏi khai trường theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; không cấp mới, gia hạn giấy phép đối với các mỏ khoáng sản không thực hiện theo đúng quy định.

Đối với Sở Giao thông Vận tải, sử dụng cân xách tay kiểm soát tải trọng xe ô tô tải chở hàng hoá tại vị trí lối ra vào các đầu mối tập kết vật liệu xây dựng, các mỏ khoáng sản chưa lắp đặt cần kiểm tra khối lượng, xử lý nghiệm lái xe, chủ xe và người xếp hàng lên xe có hành vi vi phạm. Phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát và tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đường giao thông có ngầm tràn, suối chảy qua; bố trí người túc trực tại các vị trí đường giao thông thường xuyên bị ngập trong mùa bão; thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý các sự cố sạt lở đất, ngập lụt, cây ngã đổ trên các tuyến đường giao thông, nhất là ở các tuyến đường đèo, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch trên địa bàn; kịp thời sửa chữa, khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng, sạt lở do thiên tai trong thời gian vừa qua; kiểm tra, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các điểm đen, nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính hẹp, hạn chế tầm nhìn, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến đường quản lý theo phân cấp; tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt và có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tổ chức kiểm tra, rà soát những cây xanh có nguy cơ ngã đổ dọc các tuyến đường giao thông ở đô thị, khu dân cư, công viên, trường học, bệnh viện... để kịp thời chặt hạ, tỉa cành, nhánh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố; bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên đến trường.

Tập trung xử lý nghiêm, lập lại trật tự lòng, lề đường; ưu tiên sử dụng lề đường, vỉa hè cho người đi bộ và bố trí trạm dừng đón/trả khách cho xe buýt; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép lòng, lề đường, hè phố; thường xuyên khảo sát, cập nhật các bất cập, các điểm ùn tắc giao thông để có giải pháp phân luồng, điều tiết và tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ lực lượng và phương tiện ứng trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, các tuyến đường trục chính, các nút giao có nguy cơ ùn tắc cao trên địa bàn để bảo đảm TTATGT trong thời gian học sinh, sinh viên đến trường và thời gian diễn ra Festival hoa, lễ, tết vào dịp cuối năm.

NGUYỄN NGHĨA