Lâm Đồng ban hành Chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới

(LĐ online) - Ngày 22/9, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới. Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, được sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, thống nhất, đúng hướng, sát tình hình, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, phục hồi và tăng trưởng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh có những cơ hội, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, nhất là khó khăn do áp lực lạm phát, giá cả nguyên vật liệu ở mức cao, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

Để nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 -2026) và hàng năm; thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục quán triệt, bám sát và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, đảm bảo chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình và yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách nhà nước.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ, trung hạn, dài hạn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư (kể cả vốn đầu tư công và vốn đầu tư ngoài ngân sách), trong đó lưu ý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch, giải ngân tối thiêu 50% vốn dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, sớm triển khai và thanh toán giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; khởi công dự án nâng cấp Đèo Prenn TP Đà Lạt và các dự án giao thông trọng điểm khác;…

Thực hiện tốt các giải pháp thu, chi ngân sách Nhà nước. Đẩy nhanh tăng thu, mở rộng nguồn thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 đạt và vượt 12.100 tỷ đồng; thực hiện tốt các Đề án chống thất thu thuế trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xăng dầu, kinh doanh vận tải,... Kiểm tra, rà soát nguồn thu từ tiền thuê đất của các dự án đầu tư nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Về công tác trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng: Chuẩn bị đủ cây giống để trồng rừng, trồng cây xanh và trồng cây phân tán, hoàn thành kế hoạch trồng 6,6 triệu cây xanh năm 2022 và 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ngay vụ việc vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp; tuyệt đối không để vụ việc vi phạm phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ổn định, đảm bảo thời vụ; thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi giống cây trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực để cung ứng cho thị trường tiêu thụ; phát triển đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo chất lượng thức ăn chăn nuôi, thịt lợn. Chủ động giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp;..

Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh lây nhiễm: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện sô 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác không để “dịch chồng dịch”.

Về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm do thanh, thiếu niên gây ra, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm lợi dụng không gian mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản,… Tiếp tục siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình hạn hán, mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy,... thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang, chỉ giới sông, suối,... nhằm hạn chế tối đa việc ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại về hoa màu, tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Về công tác quy hoạch, xây dựng: Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai lập, thẩm định và phê duyệt đảm bảo đúng quy định, tiến độ và chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;…

C.THÀNH