Ngành Giáo dục - Đào tạo Đạ Tẻh nỗ lực vượt khó

Nỗ lực vượt khó bởi ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dưới sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) huyện Đạ Tẻh tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật và sẵn sàng hướng tới năm học 2022-2023 nhiều niềm tin và hy vọng.

Trường THCS Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh) đón chào 94 học sinh lớp 6 bước vào năm học mới 2022-2023

Năm học 2021-2022, toàn huyện Đạ Tẻh có 38 cơ sở giáo dục; 16 điểm trường; 442 nhóm, lớp với 11.810 học sinh; ngoài công lập 3 trường với 505 học sinh. So với năm học 2020-2021, giảm 3 điểm trường, vượt chỉ tiêu 1 điểm trường so với kế hoạch đề ra.

• VƯỢT KHÓ ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành GDĐT huyện Đạ Tẻh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp về dạy và học phù hợp với tình hình thực tế, trong đó, giải pháp dạy học qua internet, trên truyền hình đã được thực hiện có hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục duy trì vững chắc.

Năm học 2021-2022, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bậc học mầm non được cải thiện rõ nét, tỷ lệ bé chăm đạt 95%, bé khỏe đạt 96,63%, bé khỏe ngoan đạt 93,03%. Về giáo dục tiểu học, 98,98% học sinh (HS) hoàn thành chương trình lớp học, 31,03% HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; 25,09% HS được khen từng mặt và HS tiêu biểu. Bậc THCS, tỷ lệ HS khối 6 có học lực đạt trở lên 94,7%, khối 7, 8, 9 tỷ lệ trung bình trở lên đạt 98,2%, tỷ lệ hạnh kiểm xếp loại đạt và trung bình trở lên đạt 100%. Bậc THPT, HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 97,6%, tăng 0,3% so với năm học trước. Hạnh kiểm từ khá trở lên đạt 99,7%, tăng 0,1 so với năm học 2020-2021. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,5%; giáo dục thường xuyên đạt 100%.

Về chất lượng mũi nhọn, hội thi HS giỏi cấp huyện các môn văn hóa có 44 HS đoạt giải trong số 96 HS dự thi, tỷ lệ 45,8% (tăng 6 HS dự thi, tăng 4 giải so với năm học 2020-2021). Tham gia hội thi cấp tỉnh đạt 46 giải; trong đó bậc THCS 16 giải, THPT 30 giải. Năm 2021, toàn huyện giữ vững kết quả phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, THCS đạt mức độ 3, công tác xóa mù chữ đạt mức 3, trong đó có 8/9 xã đạt mức độ 3, 1/9 xã đạt mức độ 2.

Toàn ngành có 1.001 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó nhà giáo có trình độ đạt chuẩn trở lên chiếm 82,1%; có 47,2% viên chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 49,3% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được ưu tiên đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ hóa và từng bước hiện đại. Số trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia ngày càng được nâng cao. Đến nay, tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 28 trường, đạt tỷ lệ 82,4%.

Năm học 2021-2022, có 34/34 trường thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Bên cạnh đó, ngành GDĐT tham mưu kịp thời với UBND huyện về xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa và xây mới các phòng học...

• CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học 2021-2022, ngành GDĐT huyện Đạ Tẻh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế như việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là việc dự giờ đối với lớp 2, lớp 6 để đánh giá rút kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chưa được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ huy động trẻ và sự chuyên cần ở cấp học mầm non thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc chi trả chế độ và tìm nguồn lao động vị trí cấp dưỡng mầm non gặp rất nhiều khó khăn. Một số phòng học được xây dựng từ rất lâu đến nay do áp lực của tăng sĩ số học sinh nên diện tích không đảm bảo, ảnh hưởng phần nào đến môi trường hoạt động dạy và học...

Ông Đinh Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho rằng, để giáo dục huyện ngày càng phát triển, đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Phòng GDĐT huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cùng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt, xây dựng trường học an toàn, thân thiện và học sinh tích cực; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững nền nếp kỷ cương trong dạy học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND huyện về công tác chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành và tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Với chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, ngành GDĐT huyện Đạ Tẻh đã đề ra 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để thực hiện.

THÂN THU HIỀN