Tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã bán chuyên trách

(LĐ online) - Sáng 19/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đầu tiên trong kế hoạch tổ chức 11 lớp tập huấn cho lực lượng công an xã bán chuyên trách năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hoành Thuận - Phó Trưởng phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát biểu khai mạc lớp tập huấn đầu tiên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh

Lớp đầu tiên được mở tại huyện Đạ Tẻh có 147 công an xã bán chuyên trách của các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tham gia. Mục đích tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng công an xã bán chuyên trách những kiến thức về pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng vào thực tiễn công việc; kỹ năng tiến hành tham gia điều tra cơ bản về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự; nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức tập huấn cho 1.404 công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh với 11 lớp. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh truyền đạt nội dung 7 chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; nhận thức chung về tội phạm hình sự, công tác bảo vệ hiện trường, phương pháp báo cáo vụ việc ban đầu; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức của lực lượng cảnh sát môi trường; các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông, cấp cứu người bị nạn và giải quyết các vụ gây rối theo quy định; quản lý, giám sát, giáo dục các loại đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú.

Học viên 3 huyện phía Nam của tỉnh tham gia lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ tại hội trường Công an huyện Đạ Tẻh

Qua đợt tập huấn cho lực lượng công an xã bán chuyên trách năm 2022 giúp các học viên trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác nắm tình hình, xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

AN NHIÊN