Trao quà cho bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(LĐ online) - Sáng 15/9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quà cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và trao học bổng, máy laptop cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quà cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn

Trong chương trình, Hội đã trao 54 suất quà, trị giá mỗi suất 800 ngàn đồng cho các hoàn cảnh khó khăn như: Người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo… Đồng thời, Chi hội Trí Tâm Đà Lạt thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã tặng 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Lạt (trị giá 1 triệu đồng/suất) và tặng 5 máy laptop cùng 500 ngàn đồng cho 5 học sinh mồ côi.

Trong đó, có em Lưu Tài (TP Đà Lạt) mồ côi mẹ, đang học lớp 11 của Trường THPT -THCS Chi Lăng được Hội bảo trợ học bổng học tập 5 triệu/ năm bắt đầu từ 2021 cho đến khi em tốt nghiệp THPT.

Em Trần Anh Thành Lai, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Phú đến nhận học bổng 1 triệu đồng cho biết: “Thời gian qua, em đã được Hội giúp đỡ 90 triệu đồng cho em chữa bệnh ung thư máu. Em bị bệnh từ năm 6 tuổi, qua nhiều năm em được chữa bệnh nhiều lần tại TP Hồ Chí Minh, có lúc bệnh tái phát nặng, em điều trị 1 năm rưỡi để xạ trị, hóa trị. Nhờ Hội giúp đỡ chi phí chữa bệnh, nay tình hình sức khỏe em đã ổn định và tiếp tục đến trường học tập. Em rất biết ơn Hội đã giúp đỡ em rất nhiều, em cảm ơn Hội và hứa sẽ học tập tốt hơn”.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quà cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn

Em Phạm Ngọc Anh Thư, 19 tuổi, ở xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc lên nhận chiếc laptop do Hội tài trợ cho biết: “Năm nay, em bắt đầu học năm 1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh. Do em bị bại liệt từ lúc 1 tuổi nên đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến việc học tập, năm ngoái em thi đỗ đại học nhưng đành nghỉ học 1 năm do bệnh nặng phải tập trung điều trị bệnh. Em được Hội giúp đỡ học bổng và laptop để tạo điều kiện học tập, em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng các cô chú đã tài trợ giúp đỡ cho em”.

Bà Văn Thị Xin - Chi hội Trí Tâm Đà Lạt cho biết: Từ đầu năm đến nay, Chi hội đã vận động các nhà hảo tâm và hội viên đóng góp ủng hộ trao 80 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó để chấp cánh ước mơ cho các em tiếp tục đến trường.

AN NHIÊN