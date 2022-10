(LĐ online) - Chiều 6/10, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp với Công an thành phố và Honda Tâm Anh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đông đảo công nhân, lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Cán bộ Công an TP Bảo Lộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, lao động

Gần 200 công nhân, lao động đang làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam và Công ty TNHH Young Shin Vina được phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây mất an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật phòng chống may túy, phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã phổ biến những kiến thức cơ bản của Bộ luật Lao động, các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn lao động; các quy định đảm bảo quyền lợi của người lao động...

Theo Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc, việc tuyên truyền, phổ biến gắn với cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để tuân thủ tốt các quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức của công nhân, lao động đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống lạm dụng rượu, bia trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động; nâng cao nếp sống văn hóa của công nhân lao động khi tham gia giao thông, làm giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông vì sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong chiều cùng ngày, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 4 lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Bel Gà và Công ty TNHH may xuất nhập khẩu An Thái cùng đóng chân trên địa bàn TP Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC