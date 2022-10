Đà Lạt: Gần 15 tỷ đồng xây dựng hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông

(LĐ online) - Ngày 24/10, UBND TP Đà Lạt cho biết đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán Dự án xây dựng hệ thống camera giám sát và điều hành giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt với tổng mức đầu tư trên 14,7 tỷ đồng.

Các tuyến phố chính trên địa bàn TP Đà Lạt sẽ được lắp đặt thêm hệ thống camera hiện đại, giúp cải thiện năng lực xử lý kịp thời các tình huống về an ninh trật tự, an toàn giao thông

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng hệ thống camera giám sát có khả năng kết nối, tích hợp, mở rộng đồng bộ với các hệ thống camera chuyên biệt của TP Đà Lạt thành một hệ thống tập trung. Đồng thời thiết lập được trung tâm giám sát và điều hành giao thông nhằm hỗ trợ xử lý một cách kịp thời và nhanh chóng các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm giao thông.

Dự án triển khai bằng nguồn vốn ngân sách thành phố thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Công an TP Đà Lạt làm chủ đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 tới 2023.

Theo Công an TP Đà Lạt, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 1.100 camera. Nhờ có hệ thống camera nêu trên, từ đầu năm 2022 đến ngày 15/9, lực lượng công an các cấp đã điều tra, khám phá 54 vụ phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện gần 1.200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ,... Quần chúng Nhân dân cũng đã cung cấp 60 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá, bắt trên 100 đối tượng phạm tội trên địa bàn.

C.THÀNH