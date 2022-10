Đà Lạt: Triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy

(LĐ online) - Sáng 15/10, Công an TP Đà Lạt đã tổ chức hội nghị triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm triển khai các nội dung về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH cho các bộ, chiến sĩ trên địa bàn một cách sâu rộng, toàn diện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Công an tỉnh. Theo đó, từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, lực lượng Công an TP Đà Lạt sẽ triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với những cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và khu dân cư.

Trong đó, lực lượng Công an các cấp sẽ tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất...

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, trong đợt tổng kiểm tra, rà soát các đơn vị sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Đồng thời, bắt buộc các cơ sở khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định, kiên quyết không để các cơ sở tiếp tục tồn tại các vi phạm.

Trước đó trong tháng 9/2022, Công an Đà Lạt đã kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 14 cơ sở vi phạm.

C.PHONG