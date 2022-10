Xây dựng mô hình đảm bảo an toàn về an ninh thông tin lĩnh vực y tế

(LĐ online) - Ngày 17/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã có kế hoạch xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an toàn an ninh thông tin lĩnh vực y tế.

Mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng đơn vị đối với công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, trật tự, an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội; không để bị động trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm mạng và các diễn biến tệ nạn trên mạng xã hội; bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức Sở Y tế Lâm Đồng trong công tác phòng chống tội phạm, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa mất an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Mô hình cán bộ, công chức Sở Y tế Lâm Đồng đảm bảo “An toàn về an ninh thông tin lĩnh vực y tế” có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất tham mưu chỉ đạo các nội dung về đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong lĩnh vực y tế, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin, đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn thông tin trong ngành y tế Lâm Đồng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các nội dung hoạt động gồm: Khảo sát, đánh giá và tổng hợp chung về năng lực bảo vệ an toàn an ninh thông tin tại Sở Y tế Lâm Đồng (kế hoạch đảm bảo an toàn an ninh thông tin, quy trình xử lý sự cố, kế hoạch đào tạo an toàn thông tin...). Khảo sát và đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN, WAN tại Sở Y tế. Khảo sát nhận thức về tầm quan trọng của việc giữ an toàn thông tin của cán bộ, công chức, đang làm việc tại Sở Y tế. Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình hệ thống, tài liệu hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại Sở Y tế. Định kỳ 6 tháng tổ chức hội thảo, tập huấn về các vấn đề an toàn thông tin cho cán bộ, công chức tại Sở Y tế.

AN NHIÊN