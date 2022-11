Bảo Lộc: Khen thưởng đột xuất 3 học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học

(LĐ online) - Chiều 17/11, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất đối với 3 học sinh trên địa bàn cùng giáo viên hướng dẫn đã đạt thành tích xuất sắc tại các Cuộc thi Khoa học quốc tế và quốc gia năm 2022.

3 học sinh, gồm Hoài Bảo, Trung Sơn, Anh Tuấn và thầy giáo Ngô Quang Hợp nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trao tặng

Theo đó, học sinh vinh dự được khen thưởng đột xuất là em Lê Hữu Hoài Bảo – lớp 12 Hóa (Trường THPT Chuyên Bảo Lộc) đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi “International Science and Invention Fair 2022” (Khoa học và sáng chế Quốc tế) vừa diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 1 – 5/11, với đề tài “URTC-Urban River Trash Collector” (Máy nhặt rác đô thị ở trên sông).

Cùng với đó, 2 em học sinh khác được khen thưởng đột xuất, gồm: Nguyễn Hoàng Trung Sơn – lớp 12 Lý (Trường THPT Chuyên Bảo Lộc); Hoàng Bùi Anh Tuấn – lớp 10A5 (Trường THPT Bảo Lộc) và thầy giáo Ngô Quang Hợp – giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Với đề tài “Smart house AI for the disabled person” (D-Home Nhà thông minh cho người khiếm thanh, khiếm thính ứng dụng trí tuệ nhân tạo), dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo Ngô Quang Hợp, 2 em Nguyễn Hoàng Trung Sơn và Hoàng Bùi Anh Tuấn đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt tại Chung kết Cuộc thi Lập trình Coolest Project 2022 do Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) tổ chức. Đây cũng là 2 học sinh vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi Lập trình Coolest Project 2022 do Tổ chức The Dariu Foundation sẽ diễn ra tại Malaysia trong thời gian tới.

Đây là sự ghi nhận kịp thời, nhằm động viên, biểu dương các em học sinh cùng giáo viên đã đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Qua đó, khích lệ các em học sinh, cùng giáo viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tiếp tục mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường cũng như địa phương, đất nước.

KHÁNH PHÚC