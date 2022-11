Phố núi sẵn sàng vào hội hoa

Đà Lạt - Lâm Đồng bắt đầu vào mùa Festival Hoa kéo dài trong 2 tháng với nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương, các cơ sở dịch vụ du lịch và người dân đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón tiếp du khách.

Các tiểu cảnh hoa đã được trang trí đẹp mắt

• NHIỀU ĐIỂM MỚI

Với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 sẽ có nhiều điểm nhấn và khác biệt so với 8 lần tổ chức trước. Theo đó, thay vì thời gian tổ chức sự kiện gói gọn trong khoảng một tuần như các năm trước, Festival Hoa lần này sẽ được tổ chức với thời gian 2 tháng (từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2022). Phạm vi tổ chức sẽ được dàn trải ra hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Riêng những sự kiện chính sẽ được tổ chức chủ yếu ở trung tâm TP Đà Lạt với không gian chủ đạo là xung quanh hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên. Cùng với các chương trình chính diễn ra chủ yếu tại Đà Lạt, hơn 40 chương trình hưởng ứng cũng diễn ra trên khắp các địa phương khác. Hiện, một số chương trình hưởng ứng đã lần lượt diễn ra tại một số huyện, thành phố trong tỉnh như: Hội thi duyên dáng áo dài hoa, triển lãm và trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, lễ hội rượu vang...

Sẽ có 9 chương trình chính được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023; không gian hoa; chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival Hoa; chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ"; trình diễn thời trang Tơ lụa - Con đường di sản và Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên"; chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt"; trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; Hội nghị xúc tiến đầu tư vào vùng Tây Nguyên, kết hợp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá đặc sản Đà Lạt; giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc); hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, đặc sản địa phương Bảo Lộc; lễ hội khinh khí cầu; “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa”; giải Golf; Canaval đường phố...

Biểu diễn tơ lụa là một chương trình chính tại Festival Hoa lần IX năm 2022 (Trong ảnh: Trình diễn tơ lụa tại Festival Hoa lần thứ VIII)

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở đã vận động các doanh nghiệp, khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn đăng ký hưởng ứng, xây dựng các tiểu cảnh về hoa, không gian hoa, các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật... thu hút du khách đến tham quan và tạo sản phẩm cho du lịch thành phố; tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, chất lượng phục vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm và ấn tượng đẹp cho đông đảo Nhân dân địa phương và du khách. Đặc biệt là thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách". Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, Festival Hoa đã chính thức khởi động từ đầu tháng 11 theo đúng kế hoạch đề ra.

• SẴN SÀNG CHO KỲ FESTIVAL HOA AN TOÀN, ẤN TƯỢNG

Tại TP Đà Lạt, chính quyền thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát các tuyến đường dẫn vào làng hoa, tuyến đường chính ở các làng hoa... để trồng bổ sung hoa, tiểu cảnh; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn trồng hoa, cây xanh, tham gia các chương trình hưởng ứng Festival Hoa tại các làng hoa; sẵn sàng hệ thống ánh sáng phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách về đêm; vận động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia Phiên chợ Rau, Hoa để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của các làng hoa cùng các chương trình xúc tiến các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”...

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, bên cạnh triển khai hoạt động các chương trình hưởng ứng, công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2022 cũng được chú trọng. Thành phố đã tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, giá niêm yết của các cơ sở lưu trú. Các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nạn cò mồi, chặt chém du khách. “Thành phố đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương tăng cường biện pháp thực hiện chỉnh trang đô thị, cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy nhanh các công trình chỉnh trang đô thị để tạo bộ mặt khang trang cho thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các phường, xã ra quân thường xuyên nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm và tái vi phạm lấn chiếm lề đường, vỉa hè”.

Trang trí tiểu cảnh hoa theo chủ đề âm nhạc tại đài phun nước Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

Còn theo ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết: thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc các địa phương trong tỉnh phải tham gia các chương trình để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, huyện Lạc Dương triển khai một số hoạt động hưởng ứng như: Mùa hội cỏ hồng, Liên hoan ẩm thực cồng chiêng; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức lễ hội đua ngựa không yên tại xã Đa Nhim...

Cùng với chính quyền địa phương, các cơ sở dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu điểm tham quan du lịch... cũng đã chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đảm đảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Ông Đinh Thiên Long, chủ một nhà hàng tại trung tâm TP Đà Lạt cho hay, để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần này, ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, nhà hàng đã chuẩn bị một số món ăn được chế biến từ các loại rau, củ, quả mang nét riêng của Đà Lạt. “Trước Festival thì việc đầu tiên là chúng tôi hoàn thiện giá trị căn bản của một nhà hàng về chất lượng phục vụ, về vệ sinh an toàn thực phẩm để đón tiếp một lượng lớn du khách. Đà Lạt có nguồn nguyên liệu phong phú và đa dạng, chính vì vậy, tôi muốn là khách sẽ được trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của người dân thành phố hoa”.

Ngoài các chương trình văn nghệ, vui chơi, giải trí, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, hoa là chủ thể chính đang được chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp gấp rút chuẩn bị để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của du khách, nhất là các tiểu cảnh hoa được bố trí tại các khu vực công cộng, các tuyến đường chính và quanh hồ Xuân Hương. Riêng Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã chuẩn bị hơn 400 ngàn chậu hoa, túi hoa các loại để xây dựng các không gian hoa, bố trí các cung đường hoa trong dịp Festival Hoa này.

Phố hoa đã sẵn sàng vào hội, hơn “60 ngày hoa” với nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn, phong phú, Festival Hoa Đà Lạt 2022 hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong dịp cuối năm.

DIỄM THƯƠNG