Tổng quan kinh tế - xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2026

Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97% — chưa đạt kịch bản tăng trưởng "2 con số" (9,32%), song khu vực nông, lâm, thủy sản vượt kế hoạch; du lịch, thu ngân sách và thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh phấn đấu GRDP cả năm 2026 đạt từ 10% trở lên.
Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
So sánh mức tăng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 với kịch bản tăng trưởng 10%. Khu vực I và thuế sản phẩm vượt kế hoạch; khu vực II, III chưa đạt kịch bản.
|Chỉ tiêu
|Thực hiện
|Kịch bản
|Kết quả
|GRDP toàn tỉnh
|7,97%
|9,32%
|Không đạt
|Nông, lâm, thủy sản
|5,30%
|4,89%
|Vượt
|Công nghiệp – xây dựng
|9,20%
|10,96%
|Không đạt
|Riêng công nghiệp
|9,46%
|10,80%
|Không đạt
|Dịch vụ
|8,65%
|11,02%
|Không đạt
|Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
|8,67%
|7,77%
|Vượt
Quý II/2026: GRDP ước tăng 8,45% so cùng kỳ (kịch bản 11,12%).
Nông nghiệp phát triển thuận lợi và vượt kịch bản; sản xuất công nghiệp tăng khá nhưng chưa đạt kịch bản; thương mại – dịch vụ ổn định, hàng hóa cung ứng đầy đủ.
Mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh: Alumin & Hydroxit nhôm −33,3%; thủy sản −25,1%; cao su −10,1%.
Tổng vốn đăng ký: 46.728,75 tỷ đồng và 515,132 triệu USD · diện tích đất đăng ký 727,11 ha.
Khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh so cùng kỳ; hạ tầng lưu trú tiếp tục được đầu tư với 4.271 cơ sở, 67.674 phòng và 99 khu, điểm du lịch.
Khoảng 76 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình khuyến mãi, kích cầu (giảm giá phòng trực tiếp 10–35%).
Giải ngân đầu tư công 6 tháng còn rất thấp do đặc thù các dự án chuyển tiếp, động lực quy mô lớn; trong khi đăng ký doanh nghiệp và thu hút dự án ngoài ngân sách khởi sắc rõ nét.
Nguyên nhân chính: tỷ trọng lớn dự án chuyển tiếp/động lực (286 dự án ≈11.108 tỷ, ~73% kế hoạch vốn); GPMB chậm; tổ chức bộ máy sau hợp nhất còn khó khăn; khối lượng dự kiến dồn vào quý III–IV.
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán được giao; chi ngân sách chủ động, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và an sinh xã hội.
Tổng chi ngân sách 6 tháng ước 16.568,4 tỷ đồng — bằng 40,93% DTTW, 33,96% DTĐP.
Các chỉ tiêu xã hội cơ bản bám sát kế hoạch; chương trình khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí cho người dân được hưởng ứng tích cực.
Tăng 7,97% so kịch bản 9,32%; hai khu vực không đạt: công nghiệp – xây dựng (9,2% / kịch bản 10,96%) và dịch vụ (8,65% / kịch bản 11,02%).
Kim ngạch 6 tháng giảm 2,66% so cùng kỳ; hai mặt hàng chủ yếu giảm mạnh: Alumin & Hydroxit nhôm −33,3%, thủy sản −25,1%.
Đến 15/6/2026 mới đạt 13,95% kế hoạch Thủ tướng giao và 13,09% kế hoạch HĐND giao — chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ ngay từ đầu năm.
Một số đơn vị, địa phương chỉ đạo cải cách hành chính chưa thật sự quyết liệt; ứng dụng CSDL quốc gia dân cư, đất đai gắn với CCHC chưa đồng bộ, kịp thời.
Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng điều chỉnh (Quyết định 1518/QĐ-UBND ngày 16/4/2026), phấn đấu GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên với phương châm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".
Đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; gắn nhiệm vụ, kết quả với trách nhiệm người đứng đầu; thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy.
Nông lâm thủy cả năm ≥5,01%; công nghiệp – xây dựng 13,18–14,29%; dịch vụ 12,81–13,42%; phục vụ 25.080 nghìn lượt khách; 119.000 ha nông nghiệp công nghệ cao; Festival Hoa Đà Lạt lần XI.
Phấn đấu tổng thu NSNN cả năm tăng thêm 10% so dự toán HĐND giao; huy động vốn tăng 14%, dư nợ tăng 12%, nợ xấu nội bảng ≤2%; đưa Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông vận hành trong quý III.
Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ triệt để cơ chế "xin – cho"; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn; đẩy nhanh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Tân Phú – Bảo Lộc, Gia Nghĩa – Chơn Thành; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Giải quyết việc làm cả năm 70.000 người; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trường công lập đạt chuẩn quốc gia >70%; BHYT toàn dân >95%; 7,7 bác sĩ và 23,4 giường bệnh/vạn dân; phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc UNESCO.
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm vi phạm; hoàn thành 1.787 căn nhà ở xã hội trong 2026; kiểm kê phát thải khí nhà kính theo kế hoạch.
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kiểm soát biên giới, cửa khẩu; triển khai Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm an toàn các sự kiện, lễ hội lớn.