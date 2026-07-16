Tổng quan kinh tế - xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2026

Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97% — chưa đạt kịch bản tăng trưởng "2 con số" (9,32%), song khu vực nông, lâm, thủy sản vượt kế hoạch; du lịch, thu ngân sách và thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh phấn đấu GRDP cả năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Đường đến mục tiêu "2 con số"
7,97% · GRDP ước 6 tháng đầu năm (so cùng kỳ 2025)
Kịch bản 6T: 9,32%
Mục tiêu năm: ≥10%
01

Những con số tổng quan

Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước
18.600 tỷ đồng
Bằng 57,6% dự toán Trung ương · 54,2% dự toán địa phương
Đảm bảo tiến độ dự toán
Khách du lịch
11.990 ngàn lượt
Đạt 47,8% kế hoạch năm · quốc tế 825 ngàn lượt (+18,6%)
▲ 18,1% so cùng kỳ
Kim ngạch xuất khẩu
1.601 triệu USD
Đạt 44,6% kế hoạch năm · 95,13% so kịch bản
▼ 2,66% so cùng kỳ
Vốn đầu tư toàn xã hội
51,2 nghìn tỷ đồng
Kế hoạch 6 tháng: 54 nghìn tỷ đồng
▲ 12,7% so cùng kỳ
Giải ngân đầu tư công (15/6)
13,95 %
So kế hoạch Thủ tướng giao · 13,09% so kế hoạch HĐND
Còn rất thấp so yêu cầu
Doanh nghiệp thành lập mới
≈2.600 DN
Tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng
▲ 80% số lượng · ▲ 50% vốn
Thu hút dự án đầu tư mới
35 dự án
Vốn đăng ký 56.118 tỷ đồng & 0,2 triệu USD (04 dự án FDI)
Chuyển biến tích cực
Tỷ lệ đô thị hóa
45 %
Kế hoạch năm 2026: 36%
Vượt xa kế hoạch
02

Tăng trưởng GRDP theo khu vực

So sánh mức tăng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 với kịch bản tăng trưởng 10%. Khu vực I và thuế sản phẩm vượt kế hoạch; khu vực II, III chưa đạt kịch bản.

Thực hiện so kịch bản (%)

Tăng so cùng kỳ năm 2025 · kịch bản tăng trưởng 10%

Bảng chấm điểm chỉ tiêu

Ước 6 tháng đầu năm 2026 so với kịch bản
Chỉ tiêuThực hiệnKịch bảnKết quả
GRDP toàn tỉnh7,97%9,32%Không đạt
Nông, lâm, thủy sản5,30%4,89%Vượt
Công nghiệp – xây dựng9,20%10,96%Không đạt
  Riêng công nghiệp9,46%10,80%Không đạt
Dịch vụ8,65%11,02%Không đạt
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp8,67%7,77%Vượt

Quý II/2026: GRDP ước tăng 8,45% so cùng kỳ (kịch bản 11,12%).

03

Kết quả theo lĩnh vực kinh tế

Nông nghiệp phát triển thuận lợi và vượt kịch bản; sản xuất công nghiệp tăng khá nhưng chưa đạt kịch bản; thương mại – dịch vụ ổn định, hàng hóa cung ứng đầy đủ.

Nông nghiệp công nghệ cao
109.500 ha
Trong đó ≈1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh · mục tiêu hết 2026: 119.000 ha
Diện tích gieo trồng lũy kế
914.059 ha
Đạt 85,9% kế hoạch, tăng 1% so cùng kỳ
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
8,7 %
16/18 sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng tốt so cùng kỳ 2025

Chăn nuôi & thủy sản — mức đạt kế hoạch năm (%)

Ước 6 tháng đầu năm 2026

Xuất – nhập khẩu (triệu USD)

Xuất khẩu giảm 2,66% · nhập khẩu giảm 18,1% so cùng kỳ

Mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh: Alumin & Hydroxit nhôm −33,3%; thủy sản −25,1%; cao su −10,1%.

Khu công nghiệp — 244 dự án còn hiệu lực

58 dự án FDI · 186 dự án trong nước · tỷ lệ lấp đầy 53,88%

Tổng vốn đăng ký: 46.728,75 tỷ đồng và 515,132 triệu USD · diện tích đất đăng ký 727,11 ha.

Tổng mức bán lẻ & doanh thu dịch vụ 6 tháng

97.606,7 tỷ đồng · đạt 41,2% KH năm · +17,3% so cùng kỳ
Điểm nhấn khác trong 6 tháng
Thủy sản: khai thác 120.113,5 tấn (46,32% KH, +3%); nuôi trồng 13.890 tấn (42,1% KH, +9%).
Lâm nghiệp: 290 vụ vi phạm (+16,9%); 21 vụ cháy rừng (+50%), thiệt hại 9,08 ha.
Diêm nghiệp: muối 49.083,6 tấn, đạt 69% kế hoạch năm (KH 71.000 tấn).
04

Du lịch — động lực tăng trưởng

Khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh so cùng kỳ; hạ tầng lưu trú tiếp tục được đầu tư với 4.271 cơ sở, 67.674 phòng và 99 khu, điểm du lịch.

Tiến độ so kế hoạch năm 2026

Lượt khách 6 tháng đầu năm so kế hoạch cả năm
Tổng lượt khách11.990 / 25.080 ngàn lượt · 47,8%
Khách quốc tế825 / 1.580 ngàn lượt · 52,22%
Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch19.840 tỷ đồng · +23,91%

Khoảng 76 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình khuyến mãi, kích cầu (giảm giá phòng trực tiếp 10–35%).

Cơ cấu phòng lưu trú (67.674 phòng)

Theo loại hình cơ sở lưu trú du lịch
05

Đầu tư công · Thu hút đầu tư · Doanh nghiệp

Giải ngân đầu tư công 6 tháng còn rất thấp do đặc thù các dự án chuyển tiếp, động lực quy mô lớn; trong khi đăng ký doanh nghiệp và thu hút dự án ngoài ngân sách khởi sắc rõ nét.

Giải ngân vốn đầu tư công đến 15/6/2026

Kế hoạch Thủ tướng giao 14.867 tỷ · HĐND tỉnh giao 15.847,2 tỷ đồng
So kế hoạch Thủ tướng giao2.074,3 tỷ · 13,95%
So kế hoạch HĐND giao13,09%
Vốn 2025 chuyển sang (4.268,2 tỷ)giải ngân 675 tỷ · 15,84%

Nguyên nhân chính: tỷ trọng lớn dự án chuyển tiếp/động lực (286 dự án ≈11.108 tỷ, ~73% kế hoạch vốn); GPMB chậm; tổ chức bộ máy sau hợp nhất còn khó khăn; khối lượng dự kiến dồn vào quý III–IV.

Đăng ký doanh nghiệp 6 tháng (số DN)

So sánh biến động cùng kỳ năm trước
Tháo gỡ dự án ngoài ngân sách
225/365 dự án · ≈70%
Vốn ≈153.815 tỷ đồng · quy mô đất ≈19.037 ha (lũy kế đến 06/6/2026)
Huy động vốn ngân hàng (30/6)
243.000 tỷ đồng
Tăng 6% so cuối năm 2025
Dư nợ tín dụng (30/6)
382.000 tỷ đồng
Tăng 3% so cuối năm 2025
06

Thu – chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán được giao; chi ngân sách chủ động, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và an sinh xã hội.

Cơ cấu thu ngân sách 6 tháng (tỷ đồng)

Tổng thu ước đạt 18.600 tỷ đồng

Mức đạt dự toán (%)

So dự toán Trung ương (DTTW) và dự toán địa phương (DTĐP)

Tổng chi ngân sách 6 tháng ước 16.568,4 tỷ đồng — bằng 40,93% DTTW, 33,96% DTĐP.

07

Văn hóa – Xã hội

Các chỉ tiêu xã hội cơ bản bám sát kế hoạch; chương trình khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí cho người dân được hưởng ứng tích cực.

Chỉ tiêu xã hội — thực hiện so kế hoạch năm (%)

Giá trị thực hiện và mốc kế hoạch năm 2026
Khám sức khỏe miễn phí
≈45.000 người
Đến 02/6/2026 · phấn đấu khám cho 50% dân số trong 6 tháng đầu năm
Giải quyết việc làm
36.000 lượt
Đạt 51,4% KH năm · 729 lao động đi làm việc ở nước ngoài (50,3% KH)
Bầu cử ĐBQH khóa XVI & HĐND
99,82 % cử tri đi bầu
Bầu đủ 17/17 ĐBQH · 85/85 đại biểu HĐND tỉnh · 2.943/2.949 đại biểu cấp xã
Thể thao thành tích cao
254 huy chương
44 giải quốc gia, 778 lượt VĐV · 45 HCV – 70 HCB – 139 HCĐ · 09 huy chương quốc tế

Cơ cấu huy chương quốc gia

An sinh xã hội dịp Tết Bính Ngọ & 6 tháng đầu năm
Tặng quà Tết cho 27.593 người (8,425 tỷ đồng, quà Chủ tịch nước) và 82.589 người có công, thân nhân (102,4 tỷ đồng).
Tặng quà 118.823 đối tượng bảo trợ xã hội; toàn tỉnh ≈134.000 người hưởng chính sách bảo trợ, hưu trí xã hội (≈63% chi trả qua tài khoản).
Điều dưỡng tại nhà cho 3.745 người có công (9,4 tỷ đồng); hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 87 đối tượng (xây mới 47, sửa chữa 40 căn).
08

Nội chính · An ninh trật tự

Tội phạm về trật tự xã hội
766 vụ
▼ 142 vụ (−15,64%)
TNGT đường bộ
288 vụ
181 người chết · 188 bị thương
Số vụ −22,37% · người chết +5,85%
Thanh tra
59 cuộc
26 kết luận · phát hiện vi phạm 3.851,38 triệu đồng, thu hồi 3.802,36 triệu
Tiếp công dân · đơn thư
4.089 lượt
Tiếp nhận 9.589 đơn, đã xử lý 9.535 đơn (99,4%)
Cải cách hành chính & chuyển đổi số: hoàn thành 25/49 nhiệm vụ kế hoạch CCHC (51%); 100% TTHC cấp tỉnh, cấp xã có quy trình nội bộ và quy trình điện tử; cấp 16.360 chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; phê duyệt 96 nhiệm vụ quy hoạch chung xã; phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 06/6/2026).
09

Khó khăn, tồn tại

1 · GRDP chưa đạt kịch bản

Tăng 7,97% so kịch bản 9,32%; hai khu vực không đạt: công nghiệp – xây dựng (9,2% / kịch bản 10,96%) và dịch vụ (8,65% / kịch bản 11,02%).

2 · Xuất khẩu giảm

Kim ngạch 6 tháng giảm 2,66% so cùng kỳ; hai mặt hàng chủ yếu giảm mạnh: Alumin & Hydroxit nhôm −33,3%, thủy sản −25,1%.

3 · Giải ngân đầu tư công đạt thấp

Đến 15/6/2026 mới đạt 13,95% kế hoạch Thủ tướng giao và 13,09% kế hoạch HĐND giao — chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ ngay từ đầu năm.

4 · CCHC, chuyển đổi số chưa đồng bộ

Một số đơn vị, địa phương chỉ đạo cải cách hành chính chưa thật sự quyết liệt; ứng dụng CSDL quốc gia dân cư, đất đai gắn với CCHC chưa đồng bộ, kịp thời.

10

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng điều chỉnh (Quyết định 1518/QĐ-UBND ngày 16/4/2026), phấn đấu GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên với phương châm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

1

Thống nhất tư duy, khát vọng và hành động

Đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; gắn nhiệm vụ, kết quả với trách nhiệm người đứng đầu; thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy.

2

Thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Nông lâm thủy cả năm ≥5,01%; công nghiệp – xây dựng 13,18–14,29%; dịch vụ 12,81–13,42%; phục vụ 25.080 nghìn lượt khách; 119.000 ha nông nghiệp công nghệ cao; Festival Hoa Đà Lạt lần XI.

3

Quản lý chặt thu, chi ngân sách; phát triển doanh nghiệp

Phấn đấu tổng thu NSNN cả năm tăng thêm 10% so dự toán HĐND giao; huy động vốn tăng 14%, dư nợ tăng 12%, nợ xấu nội bảng ≤2%; đưa Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông vận hành trong quý III.

4

Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ triệt để cơ chế "xin – cho"; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5

Đầu tư hạ tầng trọng điểm, liên vùng

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn; đẩy nhanh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Tân Phú – Bảo Lộc, Gia Nghĩa – Chơn Thành; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

6

Nguồn nhân lực chất lượng cao · KHCN · chuyển đổi số

Giải quyết việc làm cả năm 70.000 người; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

7

Văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục

Trường công lập đạt chuẩn quốc gia >70%; BHYT toàn dân >95%; 7,7 bác sĩ và 23,4 giường bệnh/vạn dân; phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc UNESCO.

8

Tài nguyên, môi trường, ứng phó thiên tai

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm vi phạm; hoàn thành 1.787 căn nhà ở xã hội trong 2026; kiểm kê phát thải khí nhà kính theo kế hoạch.

9

Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kiểm soát biên giới, cửa khẩu; triển khai Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm an toàn các sự kiện, lễ hội lớn.