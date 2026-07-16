Tổng quan kinh tế - xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2026

An sinh xã hội dịp Tết Bính Ngọ & 6 tháng đầu năm

Tặng quà Tết cho 27.593 người (8,425 tỷ đồng, quà Chủ tịch nước) và 82.589 người có công, thân nhân (102,4 tỷ đồng).

Tặng quà 118.823 đối tượng bảo trợ xã hội; toàn tỉnh ≈134.000 người hưởng chính sách bảo trợ, hưu trí xã hội (≈63% chi trả qua tài khoản).

Điều dưỡng tại nhà cho 3.745 người có công (9,4 tỷ đồng); hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 87 đối tượng (xây mới 47, sửa chữa 40 căn).