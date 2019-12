(LĐ online) - Nếu có ai đó hỏi rằng, chỗ nào ở Đà Lạt nghe nhạc đậm chất Đà Lạt nhất thì rất nhiều người Đà Lạt sẽ chẳng ngần ngại mà bày tỏ tình cảm với nơi chốn của Thu Minh ở Nhạc quán Căn Nhà Xưa. Thu Minh không phải người Đà Lạt gốc, nhưng chẳng mấy ai nghĩ cô không phải người Đà Lạt bởi cách cô ứng xử và yêu Đà Lạt.

“Mắc nợ” Đà Lạt

Rất nhiều người đã phải lòng Thu Minh không phải bởi cô có giọng ca xuất sắc hay đặc biệt, mà bởi giữa lưng đồi ngay cửa ngõ thành phố, bằng tình yêu Đà Lạt, Thu Minh đã truyền được tinh thần âm nhạc của người Đà Lạt đến với mọi người. Điều đặc biệt là, những người đã phải lòng cô không chỉ có người Đà Lạt hay khách du lịch yêu âm nhạc mà còn có cả những văn nghệ sỹ cực kỳ nổi tiếng và có một thời gắn bó với mảnh đất xứ mù sương Đà Lạt như nhạc sỹ Nguyễn Ánh Chín, ca sỹ Khánh Ly, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên…

Giữa rất nhiều không gian âm nhạc và những ca sỹ ở Đà Lạt, Thu Minh lại là ca sỹ được nhiều ca, nhạc sỹ nổi tiếng một thời gắn bó với Đà Lạt như Nguyễn Ánh Chín, Khánh Ly… yêu quí. Họ ghé thăm, trò chuyện tại nhạc quán Căn Nhà Xưa mỗi lần có dịp trở lại Đà Lạt



Thu Minh tên thật là Nguyễn Thị Minh Tới. Cô sinh năm 1978, tại mảnh đất miền Trung nắng gió. Điều ngạc nhiên là trong khi cả gia đình và dòng họ cả bên nội và bên ngoại đều không có ai theo nghiệp ca hát, thì Thu Minh, ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc.

Bước ngoặt cuộc đời cô là vào năm 1996, sau khi thi đậu vào Khoa Ngữ văn Trường Đại học Đà Lạt. Trước đó, cô đang sinh sống và học tại Buôn Ma Thuột. Đến Đà Lạt để thực hiện mong ước của cả gia đình, người thân dòng họ là trở thành cô giáo dạy Văn. Thế nhưng, những buổi biểu diễn văn nghệ ở khoa, ở trường và sau đó cộng tác với Trung tâm Văn hóa Đà Lạt, rồi Sở Văn hoá tỉnh… thì Thu Minh bắt đầu “bén duyên” với âm nhạc và chất nhạc của người Đà Lạt.

Với giọng ca da diết, truyền cảm, ngay từ khi còn là sinh viên, Thu Minh đã có cơ hội theo chân đoàn ca múa nhạc đi hát khắp nơi để hát tặng bà con. Năm 1997, Minh tham gia cuộc thi Tiếng hát Mùa Xuân do Sở Văn hoá Lâm Đồng tổ chức và đoạt giải III.

Nhiều người đã khá quen khi thỉnh thoảng bắt gặp Thu Minh lang thang đây đó khắp Đà Lạt và nghêu ngao hát



“Làm show kỷ niệm 10 năm lần này, em cũng muốn bày tỏ với mọi người rằng, bất cứ nghề nghiệp gì cũng có giá trị riêng của nó nếu chúng ta lao động với nó một cách nghiêm túc. Ca sỹ là một nghề tử tế vì nó mang lại niềm vui và đôi khi còn giúp vỗ về an ủi tâm hồn con người. Chính vì vậy, luôn cần sự tôn trọng của tất cả mọi người”.

Thu Minh tâm sự rằng, nếu như âm nhạc đến với cô như là “duyên định mệnh” thì cô đến với Đà Lạt là vì cô “mắc nợ” Đà Lạt một đời. Cô kể rằng để theo đuổi đam mê ca hát và gắn bó với Đà Lạt, cô đã phải vượt qua vô vàn những khó khăn không chỉ trong cuộc sống mà cả trong quá trình học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng âm nhạc để theo đuổi công việc này. Có giai đoạn cô thậm chí rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng vì không tìm ra được hướng phát triển ở vùng đất vốn rất khó tính về “gu âm nhạc” này. Nghệ danh Thu Minh ra đời chính vào giai đoạn cô tuyệt vọng nhất. Tên “Thu Minh” là để động viên bản thân và cũng là để thể hiện sự quyết tâm tìm ra cho bằng được “ánh sáng” để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê.

Căn Nhà Xưa

Căn Nhà Xưa của Thu Minh do chính tay cô thiết kế, chăm chút từng góc nhỏ. Ý tưởng thiết kế ngôi nhà bắt nguồn từ bài hát “Căn Nhà Xưa” của nhạc sỹ Nguyễn Đình Toàn viết về Đà Lạt mà cô rất yêu thích. Giữa không gian đầy hoa cỏ, cây cối, núi đồi ở Căn Nhà Xưa, mỗi ngày, giọng ca của Thu Minh mỗi ngày được nuôi dưỡng và chăm chút một cách nghiêm túc, có chủ đích hơn.

Thu Minh trình diễn tại Căn Nhà Xưa

Tại sao Minh lại chọn Đà Lạt để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của mình?

Trong không gian của Căn Nhà Xưa, mỗi đêm, Thu Minh và các cộng sự biểu diễn không dùng bất kỳ thiết bị trợ âm nào mà chỉ hát mộc mạc với guitar, piano, violin… Vì vậy, thỉnh thoảng, nếu có ai đó bắt gặp cô vừa lang thang dạo chơi bên bờ hồ Xuân Hương, vừa hát đi hát lại một đoạn nhạc nào đó thì cũng đừng ngạc nhiên. Đó cũng là lúc cô đang luyện thanh.

Có lẽ là do em mắc nợ với Đà Lạt, bởi trước đó cũng nhiều lần định rời xa Đà Lạt để mưu sinh nhưng vì lý do này lý do khác mà cứ níu chân mình lại không đi được. Thật sự, suốt 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, em gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình ngăn cản không cho theo nghề ca hát vì quan niệm “xướng ca vô loài”. Bố mẹ la mắng, ngăn cản dữ lắm. Nên năm 2003, sau khi lập gia đình, em cùng chồng mới bắt tay vào xây dựng trang trại. Cũng có mấy năm ròng rã làm nông dân, rồi sau đó lại còn mở thêm cả shop bán quần áo…

Có điều, suốt thời gian đó, cho dù làm công việc gì thì đam mê ca hát vẫn luôn khiến em cứ đau đáu nghĩ về nó. Năm 2010, đúng vào đêm Đà Lạt khai mạc Festival Hoa, thì ở lưng chừng một quả đồi ngay cửa ngõ thành phố, một căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc có tên Căn Nhà Xưa chính thức khai trương, mở cửa đón khách.

Lúc đầu khó khăn lắm. Mộng mơ vụn vỡ nhiều bởi vì mình vốn xuất thân là tay ngang, chưa được học hành bài bản nên khi trở thành người lấy ca hát mỗi đêm làm công việc và phục vụ người yêu nhạc nó hoàn toàn khác. Có thể nói rằng, em còn trụ được đến hôm nay đó là nhờ suốt thời gian qua, em đã yêu thật và sống thật với âm nhạc và với Đà Lạt.

Những va vấp, khó khăn ban đầu cũng là động lực thúc đẩy em tự nỗ lực, tự cố gắng mỗi ngày. Em luôn suy nghĩ là mình phải làm sao để tình yêu âm nhạc và tình yêu dành cho Đà Lạt phải được lan tỏa cùng nhau ở không gian này. Vì vậy suốt 10 năm qua, em đã tự phải liên tục tự học, luyện guitar, học piano, học violon, học nhạc và đặc biệt là mỗi ngày nghe nhạc rất nhiều.

Rồi để khách nghe nhạc đến quán hiểu hơn về Đà Lạt và âm nhạc của Đà Lạt, Thu Minh đặc biệt dành thời gian tìm gặp những người thủ cựu có hiểu biết và sống lâu năm ở Đà Lạt để nghe những câu chuyện từ họ và nghe họ kể những câu chuyện về âm nhạc liên quan đến Đà Lạt, đến những thế hệ ca nhạc sỹ từng gắn bó với Đà Lạt.

Cảm nhận Đà Lạt nhiều hơn

Người đến với không gian âm nhạc của Thu Minh nói rằng, họ yêu thích Thu Minh và Căn Nhà Xưa bởi những bài hát qua giọng ca của Minh ở không gian này như là những câu chuyện chuyện nhẹ nhành, dễ thương và sâu lắng rất Đà Lạt. Minh nghĩ như thế nào về điều này?

Cách em xây dựng ý tưởng để làm nhạc quán cũng là để làm sao khi bước vào mọi người sẽ cảm nhận được Đà Lạt nhiều hơn bên ngoài phố xá nhộn nhịp kia, dù không gian quán rất nhỏ. Tới Đà Lạt em nghĩ hầu như mọi người đều mong được hít thở và cảm nhận mùi hương của nhựa thông, nên em đã cố ý tạo dựng một không gian âm nhạc đơn giản nhưng ấm áp và đậm chất Đà Lạt nhất với toàn là những thứ liên quan đến thông. Ngay cả việc sắp xếp chỗ ngồi trong không gian nhạc quán của Căn Nhà Xưa cũng khác những nơi khác. Mọi người sẽ ngồi cạnh nhau, không phân biệt thân hay sơ, cao hay thấp, giàu nghèo. Em nghĩ rằng, sự ấm cúng, gần gũi sẽ tạo nên không khí cộng đồng. Và, em thích cảm giác mọi người đến Căn Nhà Xưa là vì âm nhạc, vì tinh thần âm nhạc của người Đà Lạt. Vậy, hãy để âm nhạc xoá đi mọi khoảng cách.

Hiếm có một ca sỹ tỉnh lẻ nào lại chịu bỏ tiền ra để tổ chức show âm nhạc cá nhân như Thu Minh. Điều này cũng cho thấy Thu Minh cực kỳ nghiêm túc với âm nhạc. Thu Minh có thể chia sẻ lý do chính để quyết định làm show này?

Dù em không phải là ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng cá nhân em quan niệm đã theo nghề thì phải nghiêm túc với nghề mới nhận lại được sự tôn trọng và yêu thương của mọi người. Suốt 10 năm qua, em đã sống và làm việc rất nghiêm túc ở mảnh đất này. Em luôn kiên định mục tiêu là hướng âm nhạc và không gian của Căn Nhà Xưa đi theo hơi hướng, tinh thần của âm nhạc Đà Lạt. Em chủ yếu tập trung vào giới thiệu dòng nhạc vốn xuất phát từ những người con thành danh của Đà Lạt và những bài hát mang màu sắc, mang tình yêu và hơi thở của Đà Lạt như là những bài hát của Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn, sau đó là đến một số bài của Nguyễn Đình Toàn, Song Ngọc, Phạm Duy…

Trong không gian của Căn Nhà Xưa, Thu Minh hoàn toàn hát mộc, không không có sự hỗ trợ của bất cứ thiết bị âm thanh hiện đại nào

Thu Minh bảo rằng, cô phải cảm ơn mảnh đất này, con người nơi này rất nhiều vì đã cho cô một gia đình mới, một quê hương mới. Nhưng với tôi, cô gái với tiếng hát cất lên da diết, nồng ấm mỗi đêm nơi lưng chừng đồi thông ngay cửa ngõ thành phố này đã là người Đà Lạt hơn rất nhiều người Đà Lạt khác. 10 năm, có thể khẳng định rằng, tiếng hát Thu Minh và không gian nhạc quán Căn Nhà Xưa đã trở thành một nơi chốn đậm chất Đà Lạt, một góc nhỏ đã thành thân quen không thể thiếu trong lòng người Đà Lạt và du khách bốn phương.

Đêm nhạc kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát của Thu Minh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 21/12/2019, tại The Married Beans (số 44 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt). Chương trình còn có sự góp mặt của khách mời ca sĩ Trọng Bắc và Á Quân The voice Kid Bảo Hân. Cố vấn nghệ thuật đạo diễn Đinh Anh Dũng.

NGHĨA NGUYỄN