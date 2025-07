Thông tin 10+ mẫu ấm chén in logo làm quà tặng cao cấp, giá từ 200.000đ tốt nhất 2025 Bộ ấm trà in logo phù hợp làm quà tặng đối tác, lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp, trong các sự kiện tri ân, hội nghị, kỷ niệm ngày thành lập công nhằm bày tỏ sự trân trọng và tri ân.

Công ty Quà tặng DTH cung cấp dịch vụ in logo lên ấm chén theo yêu cầu, giá xưởng chỉ từ 200.000đ/bộ. Với đa dạng mẫu mã bộ ấm chén in logo để quý khách chọn phù hợp với sự kiện và ngân sách. Chúng tôi nhận in logo từ 10 bộ ấm chén trà trở lên. Tham khảo ngay!

Vì sao nên chọn bộ ấm chén in logo làm quà tặng cao cấp?

Bộ ấm trà in logo được lựa chọn làm quà tặng cao cấp bởi mang giá trị sử dụng thực tế, quảng bá thương hiệu cũng như tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và đối tác.

Quà tặng in logo thiết thực và ý nghĩa văn hóa: Ấm chén gắn liền với văn hóa thưởng trà của người Việt, tượng trưng cho sự hiếu khách, tinh tế và gắn kết tình cảm giữa người tặng và người nhận. Phù hợp dùng trong gia đình, văn phòng hay tiếp khách.

Ấm chén gắn liền với văn hóa thưởng trà của người Việt, tượng trưng cho sự hiếu khách, tinh tế và gắn kết tình cảm giữa người tặng và người nhận. Phù hợp dùng trong gia đình, văn phòng hay tiếp khách. Quảng bá thương hiệu với chi phí hợp lý: In logo lên ấm chén sẽ tăng độ nhận diện tự nhiên và lâu dài bởi sản phẩm luôn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống người nhận.

In logo lên ấm chén sẽ tăng độ nhận diện tự nhiên và lâu dài bởi sản phẩm luôn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống người nhận. Đa dạng mẫu mã, chất liệu cao cấp: Bộ ấm chén, ấm trà in logo có nhiều kiểu dáng, chất liệu và mức giá đa dạng, để dễ dàng lựa chọn phù hợp với ngân sách và đối tượng khách hàng, đồng thời thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp.

Bộ ấm chén, ấm trà in logo có nhiều kiểu dáng, chất liệu và mức giá đa dạng, để dễ dàng lựa chọn phù hợp với ngân sách và đối tượng khách hàng, đồng thời thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp. Tạo dựng mối quan hệ bền vững: Quà tặng ấm chén in logo thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác và nhân viên, góp phần xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp lâu dài.

Một số mẫu ấm trà in logo đẹp, bán chạy tại Công ty Quà tặng DTH

Mời quý khách hàng tham khảo những mẫu ấm chén in logo thiết kế đẹp và đang bán chạy tại Công ty Quà tặng doanh nghiệp DTH sau đây:

Bộ ấm chén tứ quý Bát Tràng viền chỉ vàng in logo

Bộ ấm trà in logo tứ quý Bát Tràng sở hữu thiết kế trang nhã, viền chỉ vàng tinh tế, mang đậm nét sang trọng. Sản phẩm gồm 1 ấm, 6 chén và 7 đĩa lót, thích hợp dùng trong tiếp khách, hội nghị hoặc làm quà tặng. Chất liệu gốm sứ Bát Tràng cao cấp, bền đẹp, in logo rõ nét nên phù hợp làm quà tặng cho cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp.

Bộ ấm trà quà tặng in logo Bát Tràng cao cấp

Bộ ấm trà Bát Tràng in logo dáng bưởi

Bộ ấm chén in logo Bát Tràng dáng bưởi có dung tích 650ml, nổi bật với thiết kế hiện đại, tay cầm cách điệu tinh tế. Chất liệu gốm sứ cao cấp, màu trắng thanh lịch nên dễ dàng in logo sắc nét, phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp. Sản phẩm gồm có 1 ấm trà, 6 chén và 7 đĩa kê, đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng trong tiếp khách, hội họp hoặc dùng tại văn phòng.

Bộ ấm trà in logo EVN Bát Tràng dáng bưởi cao cấp

Bộ ấm trà in logo Minh Long Jasmine Trắng

Bộ ấm trà quà tặng Minh Long Jasmine có thiết kế tối giản, hiện đại và tinh tế trên nền sứ trắng cao cấp. Màu trắng tinh khôi tượng trưng cho sự thuần khiết, sang trọng và phù hợp với mọi không gian.

Bộ ấm chén in logo này gồm 1 bình trà 1.1L, 6 tách dung tích 160ml và 6 dĩa lót 14cm, thích hợp dùng trong tiếp khách, hội họp hay làm quà tặng trang nhã. Ấm chén quà tặng Jasmine trắng là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu sự đơn giản nhưng tinh tế.

Bộ ấm chén chỉ vàng in logo Minh Long Camellia chỉ vàng

Sản phẩm mang phong cách cổ điển, gợi nhớ đến nét văn hóa thưởng trà truyền thống của người Việt. Với dung tích vừa phải 0.8l, thiết kế nhỏ gọn nhưng tinh tế, sản phẩm thích hợp sử dụng trong các buổi họp mặt, tiếp khách hoặc làm quà tặng trang trọng.

Bộ ấm chén quà tặng này gồm 1 bình trà 0.8L, 6 tách 80ml và 6 đĩa lót 11cm, có men sứ trắng cao cấp, sáng bóng. Điểm nhấn là viền chỉ vàng thanh mảnh cùng logo in sắc nét, giúp bộ trà vừa trang nhã vừa thể hiện dấu ấn riêng biệt của đơn vị sử dụng.

Bộ ấm chén trà in logo Đại học Tôn Đức Thắng

Công ty Quà tặng DTH - Cung cấp bộ ấm chén quà tặng in logo uy tín, giá tốt

Công ty Quà tặng doanh nghiệp DTH chuyên cung cấp bộ ấm chén quà tặng in logo chất lượng cao. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành quà tặng doanh nghiệp, chúng tôi đem đến sản phẩm đẹp, bền để ghi dấu ấn tinh tế và chuyên nghiệp.

Chất lượng gốm sứ cao cấp: Được làm từ gốm sứ cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe và độ bền lâu dài.

Được làm từ gốm sứ cao cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe và độ bền lâu dài. Công nghệ in logo sắc nét: Áp dụng các kỹ thuật in hiện đại như in nung, in lụa giúp logo không bong tróc, giữ màu bền đẹp qua thời gian.

Áp dụng các kỹ thuật in hiện đại như in nung, in lụa giúp logo không bong tróc, giữ màu bền đẹp qua thời gian. Xưởng in trực tiếp, giá tốt: Sở hữu xưởng quy mô hơn 1.000m2, cam kết chi phí hợp lý, chất lượng cao và đúng tiến độ.

Sở hữu xưởng quy mô hơn 1.000m2, cam kết chi phí hợp lý, chất lượng cao và đúng tiến độ. Đa dạng mẫu mã, linh hoạt thiết kế: Từ kiểu dáng hiện đại đến truyền thống, khách hàng có thể yêu cầu tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất.

Từ kiểu dáng hiện đại đến truyền thống, khách hàng có thể yêu cầu tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất. Tư vấn chuyên sâu, chăm sóc tận tâm: Đội ngũ thiết kế hỗ trợ lên ý tưởng in logo miễn phí, tư vấn chọn mẫu phù hợp với ngành nghề và người nhận.

Đội ngũ thiết kế hỗ trợ lên ý tưởng in logo miễn phí, tư vấn chọn mẫu phù hợp với ngành nghề và người nhận. Hỗ trợ sản xuất hộp đựng: Chúng tôi nhận thiết kế và sản xuất hộp quà tặng in logo theo yêu cầu để tăng giá trị sản phẩm.

Công ty Quà tặng DTH chuyên sản xuất và in logo lên ấm chén, ấm trà quà tặng uy tín tại TP. HCM, giá chỉ từ 200.000đ/bộ. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách có thể liên hệ qua: