An sinh - Cuộc sống 10 năm đồng hành với bệnh nhân nghèo Tròn 10 năm, Tổ Công tác xã hội (CTXH) thuộc Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tích cực đồng hành với bệnh nhân nghèo; chia sẻ, chăm sóc, vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người bệnh và gia đình, họ đích thực là sự an ủi cơn đau của bệnh nhân.

Trao quà Trung thu cho bệnh nhi

Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố Trường An, phường Xuân Trường - Đà Lạt rưng rưng nhận số tiền hỗ trợ từ tay bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ông Hùng đã nuôi người vợ bệnh nặng suốt 7 năm dài, tới nhiều bệnh viện và tiền nong đã cạn kiệt. Hiện, vợ ông đang được chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. “7 năm trong viện nên gia đình khó khăn, vợ chồng may mắn có sự hỗ trợ từ bệnh viện như bảo hiểm, cơm nước có bếp bệnh viện. Hôm nay lại được từ thiện đến tặng tiền, tôi rất xúc động”, ông Hùng chia sẻ.

Những bữa cơm nóng, những sự chăm sóc ấy đều có nguồn kết nối từ Tổ CTXH. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, một cựu bác sĩ, là tình nguyện viên cộng đồng cho biết, khi được thông tin về trường hợp khó khăn của bệnh nhân, bà là cầu nối vận động bạn bè, những người xung quanh để hỗ trợ từng hoàn cảnh.

“Khi các điều dưỡng, nhân viên đề xuất các trường hợp bệnh nhân và gia đình khó khăn, chúng tôi sẽ xuống giường bệnh để tìm hiểu. Việc đầu tiên là tổ sẽ cấp phiếu ăn hàng ngày cho bệnh nhân và gia đình để bệnh nhân giảm bớt chi phí. Sau đó, chúng tôi sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho người bệnh. Khi cần chuyển viện mà hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, chúng tôi liên lạc với các chuyến xe 0 đồng để đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế tuyến trên”, chị Lê Thị Thùy Dung - Phó Trưởng Phòng Điều dưỡng, Tổ phó Tổ CTXH, chia sẻ.

Trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng

Chị Đỗ Trương Phương Vân, một tình nguyện viên sống tại phường Cam Ly - Đà Lạt cho hay, chị đã nhiều năm gắn bó với hoạt động Chuyến xe 0 đồng. Khi có bệnh nhân nghèo cần chuyển viện, khi Tổ CTXH thông tin, chiếc xe của gia đình sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân lên bệnh viện được chỉ định, hoàn toàn miễn phí. “Trên xe có đủ phương tiện, băng ca, bình oxy… theo quy định, đưa bệnh nhân tới nơi không mất chi phí nào, thậm chí chúng tôi còn hỗ trợ thêm gia đình bệnh nhân”, chị Phương Vân tâm sự.

Chị Phương Vân, cựu bác sĩ Bích Ngọc, các nhóm từ thiện nấu bếp ăn bệnh viện hàng ngày… và hàng trăm nhà hảo tâm khác trong và ngoài bệnh viện chính là những người hỗ trợ nhiệt tình cho Tổ CTXH. “Chính những tình nguyện viên đã giúp người bệnh có bữa ăn nóng, có chi phí, có các hỗ trợ để quá trình chữa bệnh đau đớn được giảm nhẹ”, chị Lê Thị Thùy Dung tâm sự.

Thời gian qua, Tổ CTXH đã hỗ trợ trực tiếp 7,05 tỷ đồng cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận hơn 347.000 suất ăn từ thiện; hỗ trợ hàng chục trường hợp bệnh nhân chuyển tuyến, hỗ trợ bảo hiểm y tế, xe lăn và vận chuyển miễn phí góp phần giảm áp lực tài chính cho người bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành y tế; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa bệnh viện với cộng đồng.

Tổ chức cắt tóc hàng tháng cho bệnh nhân và gia đình

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Năm 2016, Tổ CTXH được thành lập. Bệnh viện xác định, cùng bệnh nhân vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn tài chính vốn đè nặng lên các gia đình. Suốt 10 năm, chúng tôi tự hào đã góp sức mình, giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, xứng đáng với y đức của người thầy thuốc nhân dân, với nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó. Năm 2026, Tổ CTXH được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một vinh dự với Tổ và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng”.