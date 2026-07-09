10 vụ tranh cãi chấn động World Cup 2026: Từ cọng tóc Croatia đến đặc quyền của Messi Dù mới đi đến vòng tứ kết, World Cup 2026 đã ghi dấu bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi của VAR, những tấm thẻ đỏ lịch sử và cả sự can thiệp chính trị chưa từng có tiền lệ.

World Cup 2026 đang chứng minh rằng công nghệ và các luật lệ mới không những không dập tắt được tranh cãi mà còn đẩy nó lên một tầm cao mới. Theo tổng hợp từ tờ Marca, giải đấu năm nay đã chứng kiến những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng, từ sự can thiệp của các nguyên thủ quốc gia đến những quyết định đo đạc bằng milimet của VAR.

Sự ưu ái dành cho các siêu sao?

Một trong những chủ đề nóng nhất chính là sự thiếu nhất quán trong các quyết định kỷ luật. Lionel Messi, tâm điểm của mọi ánh nhìn, đã may mắn thoát khỏi một tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Algeria. Dù có pha đạp thẳng vào bắp chân đối phương từ phía sau, siêu sao này thậm chí không phải nhận thẻ vàng, để rồi sau đó tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Messi đạp sau với cầu thủ Algeria, không bị thẻ gì

Tương tự, Sadio Mane của Senegal cũng thoát khỏi một quả penalty rõ ràng sau pha phạm lỗi với Kylian Mbappe. Dù băng ghi hình cho thấy Mane đã đốn ngã tiền đạo người Pháp, trọng tài vẫn khước từ quả phạt đền, gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía ĐT Pháp.

Mane vào không trúng bóng nhưng Mbappe không được penalty

Khi VAR soi cả... cọng tóc

Công nghệ cảm biến trong trái bóng thi đấu đã tạo ra một trong những tình huống hy hữu nhất lịch sử bóng đá. Croatia đã bị tước đi bàn thắng quý giá ở phút bù giờ trước Bồ Đào Nha chỉ vì bóng được xác định là đã chạm qua tóc của Igor Matanović. Quyết định này khiến Croatia bị loại một cách đầy cay đắng, dấy lên câu hỏi về giới hạn của công nghệ trong việc định đoạt số phận một trận đấu.

Tóc của Matanović khiến bàn thắng của Croatia bị bắt việt vị

Kịch bản điên rồ giữa Ai Cập và Argentina

Trận đấu tại vòng 1/8 giữa Ai Cập và Argentina có lẽ là màn so tài hỗn loạn nhất giải. Ai Cập không chỉ bị tước bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do một lỗi xảy ra từ trước đó rất lâu, mà còn bị từ chối hai quả penalty liên tiếp trong những phút cuối. Đáng chú ý nhất là tình huống Alexis Mac Allister kéo áo cầu thủ Ai Cập rõ rệt trong vòng cấm ngay trước khi Argentina phản công và ghi bàn thắng quyết định 3-2.

Mac Allister kéo áo cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm Argentina

Những sự kiện ngoài chuyên môn

World Cup 2026 còn ghi nhận những tranh cãi chưa từng có tiền lệ:

Can thiệp chính trị: FIFA đã gây sốc khi hoãn án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ) sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump can thiệp. Tuy nhiên, ĐT Mỹ vẫn phải dừng bước sau thất bại 1-4 trước Bỉ.

FIFA đã gây sốc khi hoãn án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ) sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump can thiệp. Tuy nhiên, ĐT Mỹ vẫn phải dừng bước sau thất bại 1-4 trước Bỉ. Luật che miệng: Miguel Almiron (Paraguay) trở thành nạn nhân đầu tiên của luật cấm che miệng khi nói chuyện trên sân, trong khi các ngôi sao khác như Jude Bellingham lại không bị xử lý tương tự.

Miguel Almiron (Paraguay) trở thành nạn nhân đầu tiên của luật cấm che miệng khi nói chuyện trên sân, trong khi các ngôi sao khác như Jude Bellingham lại không bị xử lý tương tự. Kỷ lục thẻ đỏ: Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi thiết lập cột mốc buồn với 3 thẻ đỏ, đi kèm với đó là sự lúng túng của trọng tài trong việc giải thích quyết định qua VAR.

Những tranh cãi này cho thấy dù bóng đá đang nỗ lực trở nên minh bạch hơn nhờ công nghệ, nhưng yếu tố con người và sự nhất quán trong cách điều hành vẫn là bài toán chưa có lời giải tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.