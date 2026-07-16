Thời sự Lâm Đồng 100 cán bộ công đoàn phía Tây Lâm Đồng tham gia tập huấn Đề án 938 Chiều 16/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2025 - 2027.

100 cán bộ công đoàn tham gia tập huấn Đề án 938

Tham gia hội nghị có 100 học viên là chủ tịch công đoàn các xã, phường, cán bộ công đoàn, nữ đoàn viên và công nhân lao động tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực phía Tây Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và lao động nữ.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn kỹ năng công tác nữ công trong bối cảnh mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới

Đề án 938 được Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục tiêu cốt lõi là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ. Từ đó thúc đẩy sự tham gia chủ động của chị em trong việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến mình.

Đề án tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, giáo dục đạo đức, pháp luật, gia đình, cho đến những vấn đề nóng hiện nay như phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới.

Đặc biệt, đề án cũng chú trọng nâng cao kỹ năng hỗ trợ các đối tượng phụ nữ yếu thế, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công trong bối cảnh tình hình mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vũ Thị Oanh truyền đạt kỹ năng công tác nữ công trong bối cảnh mới

Thông qua hội nghị, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ tại cơ sở; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án 938 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.