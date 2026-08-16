Đời sống 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong Công đoàn Lâm Đồng Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Công đoàn tỉnh.

Hình thành phương thức làm việc, tuyên truyền, tập huấn và quản lý thông tin dựa trên nền tảng số.

Theo kế hoạch, trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7/2026 đến 30/11/2026, tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Hình thành phương thức làm việc, tuyên truyền, tập huấn và quản lý thông tin dựa trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Sau 100 ngày, 100% cán bộ công đoàn thuộc đối tượng được triển khai, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, nền tảng số phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp và quản lý. Phối hợp đề nghị cấp, điều chỉnh quyền truy cập phần mềm điều hành tác nghiệp Mặt trận số cho các công đoàn cơ sở, bảo đảm cán bộ được phân công có tài khoản và quyền sử dụng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”. Tổ chức ít nhất 1 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu nghị quyết của Đảng, Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh.

Tạo chuyển biến rõ nét cho cán bộ công đoàn, đoàn viên trong việc sử dụng các nền tảng số, phần mềm chuyên ngành (ảnh tư liệu)

Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng số của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; tạo chuyển biến rõ nét trong việc sử dụng các nền tảng số, phần mềm chuyên ngành và hình thức trực tuyến trong hoạt động công đoàn.

Ưu tiên xử lý những nội dung còn hạn chế trong ứng dụng công nghệ số vào công tác điều hành, tuyên truyền, tập huấn, quản lý dữ liệu và chế độ thông tin, báo cáo.

Việc triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp công đoàn, bảo đảm đồng bộ, thiết thực và có khả năng duy trì, nhân rộng sau thời gian 100 ngày. Quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp công đoàn trong tổ chức thực hiện.