Thời sự Lâm Đồng 100 vận động viên tranh tài Giải bóng bàn Gia đình và Đồng đội tỉnh Lâm Đồng mở rộng Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng 27/6, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn Gia đình và Giải Đồng đội mở rộng năm 2026.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Giải đấu

Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên là đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh cùng các vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk tham gia tranh tài.

Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung gồm: Giải Gia đình với các cặp đôi vợ chồng, anh chị em, cha con, mẹ con và Giải Đồng đội hai người theo thể thức chia bảng.

Các vận động viên tham gia Giải đấu ở đủ các lứa tuổi

Tiếng bóng chạm mặt bàn, những pha xử lý kỹ thuật cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi ngay trong ngày khai mạc. Đặc biệt, điểm nhấn của giải đấu chính là sự tham gia của các thành viên trong cùng gia đình khi cùng sát cánh trên sân đấu.

Các vận động viên trong cùng 1 gia đình tham gia Giải đấu

Cả 4 thành viên gia đình anh Nguyễn Văn Quyết ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cùng đến tham gia giải đấu. Anh Quyết cho biết: “Tham gia giải lần này tôi cảm thấy rất vui, bởi đây không chỉ là dịp được giao lưu, thi đấu với các vận động viên trong và ngoài tỉnh mà còn là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng tập luyện, chia sẻ niềm đam mê thể thao. Tôi mong muốn giải đấu sẽ được duy trì thường xuyên để phong trào bóng bàn ngày càng phát triển.”

Gia đình anh Nguyễn Văn Quyết ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng tham gia Giải đấu

Không đặt nặng tính cạnh tranh, giải đấu hướng đến mục tiêu đưa thể thao trở thành một phần trong đời sống mỗi gia đình, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe và xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh, đoàn kết giữa các câu lạc bộ, địa phương.

Thông qua những trận đấu, các vận động viên có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Các vận động viên cùng theo dõi Giải đấu

“ “Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các gia đình, đoàn viên, người lao động và những người yêu thích bóng bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.” Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Gia đình và Giải Đồng đội hỗn hợp mở rộng năm 2026

Giải Bóng bàn Gia đình và Giải Đồng đội hỗn hợp mở rộng năm 2026 cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2030.

Với tinh thần giao lưu, đoàn kết và gắn kết yêu thương, mỗi trận đấu còn là những khoảnh khắc đẹp, nơi tình cảm gia đình và tinh thần thể thao cùng được lan tỏa.

Cổ vũ những pha bóng đẹp

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 - 28/6 tại Câu lạc bộ Bóng bàn Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.