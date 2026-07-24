Thể thao 360 112 huấn luyện viên, trọng tài Vovinam tỉnh Lâm Đồng tập huấn chuyên môn Từ ngày 24 đến 27/7, tại xã Đức Trọng, 112 huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài môn Vovinam tỉnh Lâm Đồng tham gia tập huấn chuyên môn năm 2026, do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

Các học viên và Ban tổ chức tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT); hướng dẫn thủ tục thành lập câu lạc bộ TDTT ở cơ sở. Đồng thời cập nhật công tác chuyên môn, nghiệp vụ trọng tài và một số nội dung mới trong Luật Vovinam hiện hành.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tặng hoa cho các đại biểu tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn dành thời gian để các học viên thực hành các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trọng tài. Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành tốt bài kiểm tra sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận.

Hiện nay, phong trào Vovinam đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt trong các trường học với đông đảo võ sinh duy trì tập luyện thường xuyên.