Văn hóa - Giải trí 131 vận động viên tranh tài tại Vòng chung kết Hội thao Agribank Chi nhánh Lâm Đồng năm 2026 Ngày 25/7, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tổ chức Vòng chung kết Hội thao Agribank Chi nhánh Lâm Đồng năm 2026 với sự tham gia của 131 vận động viên đến từ 9 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các đoàn vận động viên tham dự hội thao

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong toàn hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự hội thao

Tham gia vòng chung kết, các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm bóng đá mini 5 người, bóng chuyền hơi nữ và Pickleball. Đây đều là những môn thể thao thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia luyện tập trong thời gian qua, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng đá

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết và trung thực. Ở môn bóng đá mini 5 người, các đội bóng cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn; trong khi môn bóng chuyền hơi nữ mang đến không khí vui tươi với những màn phối hợp ăn ý, khéo léo.

Môn Pickleball cũng tạo sức hút lớn khi nhiều vận động viên thể hiện kỹ thuật, sự linh hoạt và bản lĩnh trong từng pha bóng.

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng đá

Theo Ban Tổ chức, hội thao không chỉ là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực để cán bộ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chung sức xây dựng Agribank ngày càng phát triển bền vững.

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng chuyền hơi nữ

Với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", hội thao tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, tăng cường sự gắn kết và xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Agribank.