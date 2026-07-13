Pháp luật 14 bị cáo lĩnh án sau vụ hỗn chiến khiến một người tử vong Sau hai ngày xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án đối với 14 bị cáo về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng, với mức án cao nhất là 7 năm tù.

Phiên tòa xét xử 14 bị cáo

Chiều 13/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Hàm Liêm vào tháng 2/2025. Trong đó, bốn bị cáo gồm Lê Tuấn K, Vũ Gia Bảo B, Trần Phong Đ và Nguyễn Hữu Ph bị tuyên mức án cao nhất là 7 năm tù về tội "Giết người". Bốn bị cáo Huỳnh Lê Anh K, Trần Văn Th, Nguyễn Minh T và Ngô Thanh Q nhận mức án thấp nhất là 4 năm tù về cùng tội danh. Đối với tội "Gây rối trật tự công cộng", hai bị cáo Nguyễn Trung K và Nguyễn Ngọc T lần lượt bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm 4 tháng tù treo.

Mức án trên đã được Hội đồng xét xử xem xét trên cơ sở nhiều tình tiết giảm nhẹ do các luật sư và trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đề nghị, bởi hầu hết các bị cáo đều chưa thành niên tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, gia đình các bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại cho bị hại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, Phan Võ Hùng V (trú xã Hàm Liêm) và Lê Quốc Ph (trú phường Phan Thiết) nhiều lần hẹn nhau để giải quyết bằng bạo lực. Đến cuối tháng 2/2025, Ph hẹn V đến khu vực trước chùa Phú Thọ, thuộc thôn 3 (nay là thôn Thuận Thắng), xã Hàm Liêm để đánh nhau. Sau đó, Ph gửi tin nhắn vào nhóm Zalo của bạn bè, thông báo thời gian, địa điểm và kêu gọi mọi người tập trung để đối đầu với nhóm của V.

Khuya 25/2/2025, nhóm của Lê Quốc Ph gồm 15 người, trong đó có Nguyễn Trung K, Nguyễn Ngọc T và Trần Đức M, đi xe mô tô, mang theo hung khí đến địa điểm đã hẹn. Thời điểm này, tại khu vực trước chùa Phú Thọ có hơn 30 người thuộc nhóm của Phan Võ Hùng V, gồm Lê Tuấn K, Vũ Gia Bảo B, Phạm Kim T, Trần Phong Đ, Nguyễn Hữu Ph, Nguyễn Phước H, Huỳnh Lê Anh K, Nguyễn Thái Th, Trần Văn Th, Nguyễn Minh T, Ngô Thanh Q, Headley Gia Ng... đang phục sẵn. Khi hai nhóm gặp nhau, các đối tượng dùng vỏ chai bia, chai chứa xăng và nhiều hung khí khác tấn công lẫn nhau, khiến khu vực náo loạn và chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt.

Vụ hỗn chiến khiến Trần Đức M tử vong, Ngô Minh T bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 34%. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo chưa thành niên khá đông. Tuy nhiên, nhờ được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phiên tòa diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.