Thể thao 360 14 đội tuyển quốc tế tham dự Giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 Giải Golf Đồng đội Quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 sẽ quy tụ 14 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của Sports Festival 2026, đồng thời tiếp tục lan tỏa các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Ban tổ chức Sports Festival 2026, cho biết đã có 14 đội tuyển đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Giải Golf Đồng đội Quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026.

Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp UBND Tỉnh Lâm Đồng cùng NovaGroup tổ chức

Các đội tuyển gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Hungary, Nhật Bản, Na Uy và chủ nhà Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club - cụm sân golf 36 hố đạt tiêu chuẩn PGA, thuộc đại đô thị NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Giải Golf Đồng đội Quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet

Đại diện Ban tổ chức cho biết, sự góp mặt của 14 đội tuyển quốc tế khẳng định sức hút và uy tín ngày càng lớn của giải đấu. Đây không chỉ là sân chơi dành cho lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và bạn bè quốc tế mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao giữa lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia.

Các mạnh thường quân, doanh nghiệp đồng hành với giải đấu sẽ đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn vùng biên giới



Trong khuôn khổ Sports Festival 2026, Giải Golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ II cũng sẽ diễn ra ngày 1/8 với sự tham dự của gần 150 golfer. Trong đó có khoảng 60 golfer là lãnh đạo, cán bộ thuộc lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang, cùng hơn 90 doanh nhân, đối tác và khách mời.

Không chỉ là hoạt động thể thao, hai giải golf tiếp tục đồng hành cùng Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo khu vực biên giới.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải Golf còn kết nối để tạo nên những giá trị nhân văn trong cộng đồng

Năm 2025, thông qua Giải Golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ I, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã vận động kinh phí xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng. Đến đầu năm 2026, toàn bộ số nhà đã được hoàn thành và bàn giao.

Theo Ban tổ chức, mỗi căn nhà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống mà còn góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng, NovaGroup và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức



Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng, NovaGroup và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 7/7 đến 22/9. Với thông điệp “Thể thao kết nối - Lan tỏa yêu thương - Chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc”, chuỗi sự kiện không chỉ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn thông qua nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.