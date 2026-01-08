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    Thể thao 360

    152 vận động viên tham dự giải Karate Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

    Minh Trí - Văn Thắng 01/08/2026 19:12

    Chiều 1/8, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Nam Gia Nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Nam Gia Nghĩa tổ chức khai mạc giải thi đấu môn Karate. Đây là một trong các nội dung thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

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    Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị

    Giải thu hút 152 vận động viên đến từ 13 đơn vị, gồm các cụm 2 đến cụm 10, cụm 13, cụm 14 cùng hai đơn vị Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

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    Các đoàn VĐV tham gia môn Karate tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

    Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung, gồm: quyền (kata) cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; đối kháng (kumite) cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

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    VĐV thực hiện nội dung quyền (kata) cá nhân nam
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    2 VĐV nữ thi đấu nội dung đối kháng (kumite)

    Đây là hoạt động thể dục thể thao ý nghĩa nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật mà còn nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân và phát triển mạnh mẽ bộ môn Karate trên địa bàn tỉnh.

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    Ban tổ chức, đại biểu dự khai mạc và theo dõi các VĐV thi đấu

    Thời gian thi đấu môn Karate diễn ra từ ngày 1-4/8/2026.

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      Thể thao 360
      152 vận động viên tham dự giải Karate Đại hội Thể dục thể thao tỉnh
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