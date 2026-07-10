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    Giáo dục - Đào tạo

    16 sinh viên Lâm Đồng được trao học bổng hơn 1,1 tỷ đồng

    Nhật Quỳnh 10/07/2026 21:37

    Ngày 10/7, tại TP Cần Thơ, Hội Khuyến học và Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế Lâm Đồng và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.

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    Trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt

    Theo đó, 16 sinh viên quê tỉnh Lâm Đồng đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã được nhận học bổng với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng trị giá từ 60 đến hơn 70 triệu đồng, hỗ trợ học phí trong 3 học kỳ.

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    Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

    Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.

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    Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên được nhận học bổng

    Thông qua chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cũng như các đơn vị, nhà tài trợ mong muốn tiếp thêm động lực để các sinh viên nỗ lực rèn luyện, học tập tốt, phấn đấu trở thành những bác sĩ, dược sĩ tương lai, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

    Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh

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      Giáo dục - Đào tạo
      16 sinh viên Lâm Đồng được trao học bổng hơn 1,1 tỷ đồng
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