Thời sự Lâm Đồng 166 cán bộ, chiến sĩ nhận bằng Cử nhân Cảnh sát Ngày 21/8, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Khóa 1, chương trình đào tạo Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học, chuyên ngành Trinh sát Cảnh sát.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Xuân Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trao Bằng Cử nhân cho học viên

Khóa học được tổ chức tại Công an tỉnh Lâm Đồng trong 2,5 năm, dành cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban nghiệp vụ đã có trình độ đại học. Học viên được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ trinh sát phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân cho học viên

Sau khóa học, 166 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện cấp bằng Cử nhân. Trong đó, 18 học viên xếp loại Giỏi, 148 học viên xếp loại Khá; nhiều học viên được Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Xuân Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phát biểu bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá, Tiến sĩ Trần Xuân Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, biểu dương nỗ lực của các tân cử nhân khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì kết quả học tập tốt. Ông đề nghị các học viên tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao bản lĩnh và sự sắc bén trong xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định giá trị của việc học phải được thể hiện bằng hiệu quả công tác. Công an tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, song tri thức phải được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, phục vụ Nhân dân.

“Lý thuyết không đi đôi với thực chiến thì không thể làm được việc”, Đại tá Trần Văn Mười nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các tân cử nhân sau khi trở về đơn vị phải vận dụng hiệu quả kiến thức đã học, nâng cao sự nhạy bén, bản lĩnh và tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các học viên chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và lãnh đạo Công an tỉnh

Khóa đào tạo góp phần nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an địa phương.