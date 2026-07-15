Kinh tế “180 ngày vàng” bứt phá tăng trưởng của Lâm Đồng Lâm Đồng là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chiến dịch “180 ngày đêm” hành động cao điểm nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại Lâm Đồng đang tích cực đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh

“Kích hoạt” từ cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 7,9%, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, chỉ tính riêng quý II/2026, địa phương đạt 9,22%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng trên 12% trong 2 quý cuối năm. Với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu này, mới đây, Lâm Đồng đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Sau lễ phát động, tất cả các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nhập cuộc nhanh chóng để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Tại Sở Tài chính, đơn vị đầu mối trong tất cả các lĩnh vực cũng đã và đang ra sức thi đua, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, Lâm Đồng hoàn toàn có cơ sở để thực hiện nếu toàn hệ thống chính trị cùng hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Lĩnh vực công nghiệp tại Lâm Đồng tăng trưởng mạnh trong quý II/2026

Đối với Sở Tài chính sẽ chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo phương châm “6 rõ”. Đơn vị sẽ kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm giúp các địa phương, đơn vị bám sát thực hiện.

“ Chúng tôi tập trung vào tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Nhiều công trình trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông quan trọng, mang tính động lực sẽ được ưu tiên tăng tốc. Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến

Theo ông Lê Ngọc Tiến, hiện nay, Sở Tài chính đang đốc thúc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh các dự án như: dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Các hạng mục phát sinh đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án Đường cao tốc Bắc - Nam; dự án Cảng Hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng... cũng được các đơn vị tăng tốc thi công.

Sở Tài chính sẽ tập trung thu ngân sách nhà nước, trong đó chú trọng vào những nguồn thu tiềm năng, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 245 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã xác định phương án sẽ tập trung thực hiện.

Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đóng góp vào GRDP

Song song với nỗ lực của chính quyền, các doanh nghiệp cũng đang tăng tốc sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh. Công ty Cổ phần Viên Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Ông Trần Duy Đa, Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn chia sẻ, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp.

Năm 2026, công ty phấn đấu tăng sản lượng nông sản chế biến xuất khẩu khoảng 6.000 tấn, tăng 20% so với năm 2025. Đơn vị phát triển thêm các sản phẩm chế biến sâu, từng bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

“Chúng tôi xác định lấy ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất làm động lực phát triển. Bởi chỉ có đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa máy móc, hoàn thiện dây chuyền sản xuất theo hướng đồng bộ, tự động hóa mới có thể nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chế biến”, ông Đa cho biết.

Dịch vụ - du lịch tại Lâm Đồng đang phát triển mạnh, trong quý II/2026, tăng trưởng ngành này của tỉnh đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố

Để đạt mục tiêu đó, công ty khuyến khích cán bộ, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tất cả xem đây là động lực quan trọng để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI được công ty duy trì, rà soát hằng năm, góp phần lượng hóa mục tiêu của từng bộ phận, từng cá nhân.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” được địa phương quyết tâm thực hiện. Phường xác định du lịch, dịch vụ không những là ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn là ngành kinh tế động lực cho sự phát triển chung trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, năm 2026, địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phấn đấu tăng ngành dịch vụ - thương mại chiếm 80 - 85%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 19,17%.

Lĩnh vực nông nghiệp Lâm Đồng đã và đang đóng góp rất ổn định vào GRDP của tỉnh

Để đạt mục tiêu này, yếu tố con người được địa phương xác định là mấu chốt. Phường lấy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức là thước đo. Điều đó được phát huy trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, bám sát địa bàn, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp và Nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Phường tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng bộ trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, xây dựng, đất đai và các lĩnh vực khác. Quá trình số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân trên địa bàn sẽ được chú trọng hàng đầu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng GRDP Lâm Đồng phải tăng trên 12%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng phải tăng 16,81%; lĩnh vực dịch vụ tăng 16,51%; lĩnh vực nông nghiệp phải tăng khoảng 5,8%.

Lấy tăng trưởng kinh tế làm thước đo kết quả thi đua

Nửa chặng đường của năm 2026 đã đi qua. Trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng Lâm Đồng đã nỗ lực rất lớn để đạt nhiều kết quả.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, cho dù có những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kỳ vọng nhưng Lâm Đồng vẫn có thể tự hào vì những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đạt được.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số””

Điều đó được minh chứng qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng kéo dài, thu hút khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, quỹ thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn gần 180 ngày, trong khi khối lượng công việc phía trước còn rất lớn. Đây chính là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm.

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Lâm Đồng đang có nhiều chuyển biến

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thi đua đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

Mỗi đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, trên cơ sở bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn kịp thời.

“ Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tất cả lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả tăng trưởng kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thi đua. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Định hướng giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tăng trưởng GRDP “2 con số” là mục tiêu rất thách thức nhưng là yêu cầu tất yếu để Lâm Đồng bứt phá. Tất cả tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Lâm Đồng đang tập trung khơi thông “điểm nghẽn” cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có nhiều dự án thuộc lĩnh vực năng lượng

Để phát huy hiệu quả “180 ngày vàng”, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp cụ thể để tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026.

Tất cả phải xác định rõ ngành, lĩnh vực có thể tăng thêm, dự án có thể đóng góp ngay, nguồn lực có thể huy động, thủ tục phải tháo gỡ, thời điểm tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, tất cả chủ động, linh hoạt trong xây dựng kịch bản, triển khai kế hoạch quyết liệt, thực chất.

“ Phải xem sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Tất cả thực hiện nghiêm tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quá trình thực hiện phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển của tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Có thể nói, mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” không chỉ là thách thức, mà còn là thước đo bản lĩnh và khát vọng bứt phá của Lâm Đồng trong năm 2026.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh chưa đạt kỳ vọng. Kết quả 7,9% vẫn còn khoảng cách khá xa so với kế hoạch đề ra, nhưng nền kinh tế của tỉnh đã ghi nhận những điểm sáng mang tính nền tảng.

Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số””, cùng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, Lâm Đồng đang nắm giữ đầy đủ dư địa để tự tin hoàn thành đích đến đã chọn.