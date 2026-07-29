1899 Hoffenheim thắng 3-1, Holstein Kiel rượt đuổi bất thành Trong trận giao hữu CLB, 1899 Hoffenheim thắng Holstein Kiel 3-1 nhờ cú đúp của Lemperle cùng bàn thắng của Moerstedt; Holstein Kiel chỉ có bàn của Harres và không thể tìm thêm lần gỡ hòa.

1899 Hoffenheim 3 - 1 Holstein Kiel Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón Holstein Kiel.

6' T. Lemperle đưa 1899 Hoffenheim vượt lên Phút 6', T. Lemperle lập công giúp 1899 Hoffenheim mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà tạo dấu ấn sớm trong trận đấu.

29' P. Harres đưa Holstein Kiel trở lại trận đấu Phút 29', P. Harres lập công, giúp Holstein Kiel gỡ hòa 1-1 trước 1899 Hoffenheim.

41' T. Lemperle đưa 1899 Hoffenheim vượt lên Phút 41', T. Lemperle lập công, giúp 1899 Hoffenheim vượt lên dẫn trước Holstein Kiel với tỷ số 2-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' 1899 Hoffenheim thay người ở phút 46 Phút 46', L. Petersson vào sân, thay L. Philipp bên phía 1899 Hoffenheim. Một điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp sau khi đội bóng này đã hai lần vươn lên dẫn trước.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46' , 1899 Hoffenheim đưa V. Gendrey vào sân thay N. Abraha khi đang dẫn 2-1. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai của đội chủ nhà.

46' 1899 Hoffenheim điều chỉnh nhân sự Phút 46', 1899 Hoffenheim đưa Arthur Chaves vào sân thay B. Conte, tạo điều chỉnh đầu hiệp hai.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46', T. Spranger vào sân thay N. De Cat bên phía 1899 Hoffenheim. Sự điều chỉnh diễn ra khi 1899 Hoffenheim đang dẫn 2-1.

46' Bernardo vào sân thay S. Dulic Phút 46', Bernardo vào sân thay S. Dulic bên phía 1899 Hoffenheim. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Holstein Kiel 2-1.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46', L. Engelns vào sân thay A. Hajdari bên phía 1899 Hoffenheim. Đây là sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai của đội bóng này.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp Phút 46', 1899 Hoffenheim đưa U. Tohumcu vào sân thay T. Lemperle. Đây là sự điều chỉnh ngay đầu hiệp, khi đội bóng này đang chiếm ưu thế trên bảng tỷ số.

46' W. Burger vào sân đầu hiệp hai Phút 46', 1899 Hoffenheim đưa W. Burger vào sân thay C. Lenz khi đội đang dẫn 2-1. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai mở ra thêm năng lượng cho Hoffenheim trong phần còn lại của trận đấu.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46', A. Honajzer vào sân thay M. Rots bên phía 1899 Hoffenheim. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Holstein Kiel 2-1.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46', 1899 Hoffenheim đưa M. Moerstedt vào sân thay D. Zeitler khi đang dẫn 2-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, sau khi đội bóng này vừa tái lập lợi thế.

46' 1899 Hoffenheim thay người đầu hiệp hai Phút 46', 1899 Hoffenheim đưa O. Hencke vào sân thay L. Avdullahu. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh này khi đang dẫn Holstein Kiel 2-1.

71' Holstein Kiel thay người ở phút 71 Phút 71, Holstein Kiel đưa M. Ivezic vào sân thay J. Meffert. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Holstein Kiel đang bị 1899 Hoffenheim dẫn 2-1.

71' Holstein Kiel thay người ở phút 71 Phút 71', Holstein Kiel điều chỉnh nhân sự khi J. Therkelsen vào sân thay A. Bernhardsson. Động thái này đến trong lúc Holstein Kiel đang bị 1899 Hoffenheim dẫn 2-1.

71' F. Alidou vào sân cho Holstein Kiel Phút 71', Holstein Kiel đưa F. Alidou vào sân thay G. Balzi. Sự thay đổi nhân sự này mang đến thêm phương án cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

82' Moerstedt giúp Hoffenheim nới rộng cách biệt Phút 82, M. Moerstedt lập công, giúp 1899 Hoffenheim nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Holstein Kiel. Đây là bàn thắng thứ ba của 1899 Hoffenheim trong trận đấu.

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 3-1 Holstein Kiel Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:58 30/07/2026

Thông tin trận đấu

1899 Hoffenheim sẽ đối đầu Holstein Kiel lúc 23h ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu có tính chất kiểm nghiệm, nơi hai đội có thể tập trung vào sự vận hành lối chơi và mức độ sẵn sàng thay vì chỉ đặt nặng kết quả.

Trong bối cảnh dữ liệu về đội hình dự kiến, vị trí giải đấu và lực lượng vắng mặt không được cung cấp, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ gần đây cùng xu hướng đối đầu giữa hai đội.

Phong độ gần đây tạo thế cân bằng tương đối

1899 Hoffenheim có kết quả gần nhất gồm một trận thắng và một trận thua. Mẫu dữ liệu này còn ngắn, vì vậy chưa đủ để khẳng định một xu hướng phong độ rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả gần nhất cho thấy đội bóng cần cải thiện tính ổn định nếu muốn kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Trong khi đó, Holstein Kiel có hai trận thắng, một trận hòa và hai trận thua trong năm trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách sở hữu khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu hiệu quả, nhưng cũng chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt.

So với Hoffenheim, Holstein Kiel có mẫu phong độ dài hơn để tham khảo. Dù vậy, việc đội khách cũng nhận hai thất bại trong chuỗi năm trận cho thấy khoảng cách giữa hai bên không nên được đánh giá chỉ qua số trận thắng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Hoffenheim

Ở bốn lần chạm trán gần nhất, 1899 Hoffenheim thắng ba trận và hòa một trận, trong khi Holstein Kiel chưa giành chiến thắng. Đây là lợi thế đáng chú ý về mặt tâm lý dành cho Hoffenheim, đặc biệt khi đội bóng này từng duy trì kết quả tích cực trước đối thủ trong giai đoạn đối đầu gần đây.

Tuy nhiên, trận giao hữu có thể tạo ra bối cảnh khác so với các cuộc cạnh tranh chính thức. Cường độ, cách sử dụng nhân sự và mục tiêu thử nghiệm có thể khiến diễn biến trận đấu khó phản ánh hoàn toàn xu hướng đối đầu trước đó.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với Hoffenheim, ưu tiên quan trọng sẽ là biến lợi thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thực tế. Đội chủ nhà cần tránh để trận đấu bị chia thành những giai đoạn rời rạc, nhất là khi phong độ gần nhất mới chỉ cho thấy một trận thắng và một trận thua.

Holstein Kiel có thể tìm cách duy trì sự chặt chẽ trước khi tăng tốc ở những thời điểm phù hợp. Hai chiến thắng trong năm trận gần nhất cho thấy đội khách vẫn có cơ sở để chơi chủ động, nhưng sự tập trung trong phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng sau khi họ đã để thua hai trận trong cùng chuỗi kết quả.

Do không có thông tin về sơ đồ dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể đội nào sẽ chiếm ưu thế ở từng khu vực trên sân. Vì vậy, khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công, cùng mức độ kỷ luật trong cách triển khai, nhiều khả năng sẽ quyết định thế trận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

1899 Hoffenheim bước vào trận đấu với lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu, nhưng phong độ gần đây chưa tạo ra sự vượt trội tuyệt đối. Holstein Kiel có thành tích năm trận gần nhất nhiều dữ liệu hơn và cho thấy khả năng cạnh tranh, dù kết quả vẫn thiếu ổn định.

Nhìn chung, Hoffenheim có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu, trong khi Holstein Kiel có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự cân bằng trong suốt trận đấu. Đây là cuộc so tài mà khả năng tổ chức và mức độ tập trung có thể quan trọng hơn những đánh giá dựa đơn thuần trên lịch sử.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 3 thắng 1 hòa Holstein Kiel · 0 thắng 1899 Hoffenheim 1 - 1 Holstein Kiel Hòa Holstein Kiel 1 - 3 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 3 - 2 Holstein Kiel 1H 1899 Hoffenheim 5 - 1 Holstein Kiel 1H

1899 Hoffenheim 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới Holstein Kiel 5 trận gần nhất H B H T T 7 Trận 3-2-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới