1899 Hoffenheim thắng đậm SGV Freiberg trong trận giao hữu CLB 1899 Hoffenheim đánh bại SGV Freiberg 0-3 ở trận giao hữu CLB, với các bàn thắng của Lemperle, Rots và Zeitler; kết quả giúp đội thắng khẳng định ưu thế, còn SGV Freiberg phải nhận thất bại.

SGV Freiberg 0 - 3 1899 Hoffenheim Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SGV Freiberg tiếp đón 1899 Hoffenheim.

32' T. Lemperle đưa 1899 Hoffenheim vượt lên Phút 32, T. Lemperle lập công, giúp 1899 Hoffenheim mở tỷ số 0-1. Đội khách đang tạo được lợi thế sau bàn thắng này.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' M. Rots nhân đôi cách biệt cho 1899 Hoffenheim Phút 48', M. Rots ghi bàn giúp 1899 Hoffenheim nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 0-2.

76' D. Zeitler giúp Hoffenheim nới rộng cách biệt Phút 76', D. Zeitler lập công, giúp 1899 Hoffenheim nới rộng cách biệt lên 0-3 trước SGV Freiberg. Đội khách đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong trận đấu.

KT Kết thúc: SGV Freiberg 0-3 1899 Hoffenheim Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 22:24 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: SGV Freiberg vs 1899 Hoffenheim

Thời gian: 20h30 ngày 18/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

SGV Freiberg sẽ đối đầu 1899 Hoffenheim trong một trận giao hữu không chỉ được chú ý bởi sự khác biệt về phong độ gần đây, mà còn bởi kết quả của lần chạm trán gần nhất. SGV Freiberg chưa giành chiến thắng trong 5 trận gần nhất được ghi nhận, còn 1899 Hoffenheim mới có một trận đấu gần đây với kết quả không thuận lợi.

SGV Freiberg thiếu sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, SGV Freiberg có 3 trận hòa và 2 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng thường xuyên duy trì được thế trận đủ để tránh thất bại trong một số thời điểm, nhưng chưa tạo ra sự khác biệt cần thiết để giành chiến thắng.

Điểm đáng chú ý là SGV Freiberg không có thắng lợi nào trong chuỗi 5 trận nói trên. Vì vậy, trận giao hữu với 1899 Hoffenheim sẽ là cơ hội để họ tìm lại cảm giác tích cực, đồng thời kiểm tra khả năng duy trì sự cân bằng trước một đối thủ từng vượt qua mình ở lần gặp gần nhất.

1899 Hoffenheim có lợi thế đối đầu

Phong độ gần đây của 1899 Hoffenheim được ghi nhận với một trận thua. Tuy nhiên, mẫu dữ liệu này quá ngắn để đưa ra đánh giá toàn diện về trạng thái của đội bóng. Do đó, yếu tố đáng chú ý hơn nằm ở kết quả đối đầu: 1899 Hoffenheim đã thắng lần chạm trán gần nhất với SGV Freiberg.

Lợi thế này không đồng nghĩa kết quả trận đấu sắp tới đã được định đoạt, đặc biệt trong bối cảnh đây là một trận giao hữu. Dù vậy, chiến thắng trước đó có thể giúp 1899 Hoffenheim nhập cuộc với sự tự tin nhất định, trong khi SGV Freiberg cần thận trọng hơn ở những thời điểm quyết định.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Với SGV Freiberg, ưu tiên trước mắt nhiều khả năng là duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống có thể giúp đối thủ tận dụng lợi thế đối đầu. Sau chuỗi 5 trận không thắng, sự chắc chắn trong cách tổ chức sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn việc đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim có thể hướng tới việc tạo ra sức ép đủ lớn để tái lập sự chủ động từng giúp họ giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc các cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự và triển khai bóng.

Đáng chú ý, tính chất giao hữu thường khiến cách tiếp cận trận đấu trở nên linh hoạt hơn. Hai đội có thể ưu tiên thử nghiệm nhân sự và phương án vận hành thay vì chỉ tập trung vào kết quả. Điều này khiến khả năng kiểm soát nhịp độ, sự tập trung trong phòng ngự và hiệu quả xử lý các tình huống then chốt trở thành những yếu tố cần theo dõi.

Nhận định trước trận

SGV Freiberg có điểm tựa là 3 trận hòa trong 5 trận gần nhất, nhưng việc không giành chiến thắng trong chuỗi này cho thấy đội bóng vẫn thiếu một mắt xích đủ sắc bén để chuyển hóa thế trận thành kết quả tích cực. 1899 Hoffenheim cũng không có nền tảng phong độ đủ dài để tạo ra sự chắc chắn, song họ đang nắm lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất.

Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ là màn kiểm tra khả năng phản ứng của SGV Freiberg trước đối thủ từng đánh bại mình, đồng thời cho 1899 Hoffenheim cơ hội đánh giá sự ổn định trong cách vận hành. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội bóng kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SGV Freiberg · 0 thắng 0 hòa 1899 Hoffenheim · 1 thắng SGV Freiberg 0 - 2 1899 Hoffenheim 1H

SGV Freiberg 5 trận gần nhất B B H H H 7 Trận 2-3-2 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 21 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới