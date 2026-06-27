Đời sống 2 anh em tử vong khi tắm ao ở xã Đắk Mil Ngày 27/6, UBND xã Đắk Mil (Lâm Đồng) vừa báo cáo về việc 2 trẻ bị tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Theo báo cáo, khoảng 14 giờ ngày 26/6, bà Hoàng Thị S. (trú thôn 7, xã Đắk Mil) không thấy 2 cháu nội là Hoàng Lâm G.B. (SN 2018) và Hoàng H. P. (SN 2019) ở nhà nên đã đi tìm kiếm.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực ao cách nhà nạn nhân 200 m, người dân địa phương phát hiện 2 đôi dép trên bờ liền tổ chức tìm kiếm.

30 phút sau, người dân lần lượt tìm thấy thi thể của 2 anh em dưới ao nên đã thông báo với chính quyền địa phương.

Theo Công an xã Đắk Mil, qua xác minh ban đầu, trong quá trình tắm ao 2 anh em bị đuối nước dẫn tới tử vong. Qua kiểm tra, không phát hiện dấu vết bất thường, trên cơ thể hai nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động của ngoại lực.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân để gia đình tổ chức tang lễ.