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    Học và làm theo Bác Hồ

    2 chi bộ xã Đức An hỗ trợ cho 7 hộ nghèo, cận nghèo

    Hoàng Hoài 13/08/2026 13:16

    Thực hiện mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, ngày 13/8, Chi bộ Phòng Kinh tế và Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức An tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 7 hộ nghèo, cận nghèo tại thôn 7.

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    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An Phạm Thị Thúy cùng đại diện các chi bộ, người dân được hỗ trợ tham dự

    Theo đó, 2 hộ cận nghèo được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ và 5 hộ nghèo được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí 36 triệu đồng do cán bộ, đảng viên các chi bộ đóng góp và vận động. Nguồn kinh phí góp phần giúp các hộ có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

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    Các chi bộ trao hỗ trợ cho các hộ gia đình ở thôn 7

    Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Phạm Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An cho biết, mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đồng hành cùng người dân. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với người dân, huy động sự chung tay của các chi bộ trong thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

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    Số tiền hỗ trợ tuy chưa thực sự lớn, nhưng là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên

    Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cũng mong muốn các hộ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu thực tế; tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

    Hoàng Hoài Hoàng Hoài

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        Học và làm theo Bác Hồ
        2 chi bộ xã Đức An hỗ trợ cho 7 hộ nghèo, cận nghèo
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