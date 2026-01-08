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    2 trẻ tử vong do đuối nước tại xã Quảng Khê

    Dương Phong 01/08/2026 09:05

    Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Quảng Khê (Lâm Đồng) khiến 2 trẻ em tử vong. Tai nạn một lần nữa cảnh báo nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè.

    Khoảng 14 giờ ngày 31/7, 5 trẻ em rủ nhau đến tắm tại một hồ nước tự nhiên thuộc bon Phi Mur, xã Quảng Khê (khu vực giáp ranh phường Đông Gia Nghĩa).

    Đến khoảng 15 giờ, cháu N.H.H. (1 trong 5 trẻ đi tắm hồ) chạy báo cho ông Nguyễn Văn Hào biết cháu N.T.H. (SN 2019) và N.T.T. (SN 2017, đều là con ông Hào) bị đuối nước.

    Nhận được tin báo, ông Hào nhanh chóng đến hiện trường, đưa 2 con đến Bệnh viện Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã không qua khỏi.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Khê đã cử lực lượng đến hiện trường, nắm tình hình và làm việc với gia đình nạn nhân.

    Ngày 1/8, chính quyền địa phương cho biết đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời đề nghị các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ.

    Dương Phong Dương Phong

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